تحذر «الأمن السيبراني» من الذكاء الاصطناعي في اختراق الحسابات

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حذرت شركة الأمن السيبراني Norton من أن المجرمين يتجهون إلى أدوات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT لخلق "إغراءات" لسرقة الضحايا.



ذكرت الشركة أن مجرمو الإنترنت يتجهون إلى ChatGPT لتوليد رسائل بريد إلكتروني تصيد مقنعة للغاية.



يزيل ChatGPT أيضًا حاجز اللغة تمامًا لعصابات مجرمي الإنترنت في جميع أنحاء العالم ، كما تحذر جوليا أوتول، الرئيس التنفيذي لشركة MyCena Security Solutions.

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وقالت الشكرة إنه لا تزال هناك طرق لاكتشاف رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية التي تم إنشاؤها بواسطة أدوات الذكاء الاصطناعي، لكن التكنولوجيا تجعل من الصعب للغاية اكتشاف رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية.أضافت: "لقد ظهر التصيد الاحتيالي بشكل كبير منذ أن وصلت رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية لأول مرة إلى صناديق البريد الوارد، لكن الافتقار إلى الكفاءة في اللغة والثقافة لا يزال يمثل عائقًا رئيسيًا أمام المحتالين، الذين كافحوا لجعل رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم واقعية.تابعت: "بينما كانوا لا يزالون يخدعون الضحايا، تمكن العديد من مستخدمي الإنترنت من اكتشاف الانتحال وحذفهم، لكن تلك الأيام ولت".يعد ChatGPT "أهم موضوع" على الويب المظلم في الوقت الحالي ، وفقًا لـ O'Toole ، حيث يعمل مجرمو الإنترنت على كيفية استخدامه للاحتيال على الضحايا.هناك وسائل حماية مضمنة في ChatGPT تهدف إلى منع استخدامه في عمليات الاحتيال - لكن المجرمين يعملون على كيفية التحايل عليها.