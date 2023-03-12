تأثرت الأسواق انهيار بنك «سيليكون فالي» على الأسواق مستمرة

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تأثرت الأسواق بانهيار بنك "سيليكون فالي" SVB"، والذي يعتبره الخبراء أكبر فشل مصرفي بالولايات المتحدة الأمريكية، ومازالت تداعيات هذه الأزمة مستمرة، حيث قفزت أسعار الذهب بشكل كبير، نظرا لتوجه المستثمرين إليه كملاذ آمن، ومخزن للقيمة.

في حين تراجعت مؤشرات البورصات الأوروبية، وفي مقدمتها بورصة فرانكفورت، والتي شهدت تراجعا جماعيا على مدار الأسبوع الماضي.

وفي السطور التالية نرصد أهم تداعيات أزمة انهيار بنك سيليكون فالي على الأسواق العالمية على النحو التالي:

ارتفاع أسعار الذهب الفورية بنسبة 1.45%

ارتفاع أسعار الفضة الفورية بنسبة 2.93% .

تراجع مؤشر الأسهم الأوروبية يورو ستوكس 600 بنسبة 2.85%.

تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل بنسبة 5.32%.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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