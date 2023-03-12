تأثرت الأسواق انهيار بنك «سيليكون فالي» على الأسواق مستمرة

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تأثرت الأسواق بانهيار بنك "سيليكون فالي" SVB"، والذي يعتبره الخبراء أكبر فشل مصرفي بالولايات المتحدة الأمريكية، ومازالت تداعيات هذه الأزمة مستمرة، حيث قفزت أسعار الذهب بشكل كبير، نظرا لتوجه المستثمرين إليه كملاذ آمن، ومخزن للقيمة.



في حين تراجعت مؤشرات البورصات الأوروبية، وفي مقدمتها بورصة فرانكفورت، والتي شهدت تراجعا جماعيا على مدار الأسبوع الماضي.



وفي السطور التالية نرصد أهم تداعيات أزمة انهيار بنك سيليكون فالي على الأسواق العالمية على النحو التالي:

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