تترقب أسواق الذهب بيانات التضخم بالولايات المتحدة.. اليوم الثلاثاء

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الذهب

تترقب أسواق الذهب اليوم الثلاثاء 14 مارس، صدور مؤشر أسعار المستهلكين للتضخم بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي سيكون له تأثير كبير على تحرك الأوقية خلال التداول ببورصة الذهب العالمية.

وشهدت أسعار الذهب العالمية، ببداية تعاملات الثلاثاء تراجع طفيف، حيث سجل سعر الأوقية 1910 دولارات، بعد إغلاق سابق عند مستوى 1913 دولارا، متأثرة بانهيار بنك سيليكون فالي.

وكانت أسعار الذهب العالمية، قد تجاوزت مع بداية تعاملاتها الأسبوعية، أمس الإثنين، 1900 دولار للأوقية، مسجلة بذلك أعلى مستوى لها منذ 3 فبراير، حيث أدى انهيار بنك سيليكون فالي، إلى زيادة الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن.

كما أدى انهيار بنك سيليكون فالي إلى رفع التوقعات بالأسواق، بأن يقوم احتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع
أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ هذا الشهر.

وعلى الصعيد المحلي ارتفعت أسعار الذهب بالسوق المصري في ظل ارتفاع الأوقية ببورصة الذهب العالمية، على مدار تعاملات الإثنين، واختتمت التعاملات بتراجع لم يتجاوز 5 جنيهات بسعر الجرام.

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وسجل عيار 21، وهو الاكثر طلبا في الأسواق 1900 جنيه، وسجل سعر الجرام عيار 24 نحو 2171 جنيها، والجرام عيار 18 نحو 1628 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب 15200 جنيه.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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