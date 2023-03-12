تترقب أسواق الذهب بيانات التضخم بالولايات المتحدة.. اليوم الثلاثاء

تترقب أسواق الذهب اليوم الثلاثاء 14 مارس، صدور مؤشر أسعار المستهلكين للتضخم بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي سيكون له تأثير كبير على تحرك الأوقية خلال التداول ببورصة الذهب العالمية.
وشهدت أسعار الذهب العالمية، ببداية تعاملات الثلاثاء تراجع طفيف، حيث سجل سعر الأوقية 1910 دولارات، بعد إغلاق سابق عند مستوى 1913 دولارا، متأثرة بانهيار بنك سيليكون فالي.
وكانت أسعار الذهب العالمية، قد تجاوزت مع بداية تعاملاتها الأسبوعية، أمس الإثنين، 1900 دولار للأوقية، مسجلة بذلك أعلى مستوى لها منذ 3 فبراير، حيث أدى انهيار بنك سيليكون فالي، إلى زيادة الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن.
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