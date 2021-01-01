علامات تشير إلى خطر الإصابة بنوبة قلبية لكبار السن

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يعد كبار السن هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية أو السكتة الدماغية أو مشاكل القلب التاجية أو قصور القلب، وتعتبر هذه المشكلات الطبية من الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى التسبب في الإعاقة، والحد من النشاط البدني، وتقويض نوعية الحياة للعديد ممن هم فوق سن الستين.



وهناك عدد من العوامل التي يجب وضعها في الاعتبار مثل اتباع أسلوب حياة إيجابي، وتناول طعام صحي، ونظام غذائي متوازن ، وممارسة الرياضة بانتظام، من بين أمور أخرى لتعزيز صحة القلب.



ومع تقدم العمر، قد يتطور الكوليسترول والأنسجة الدهنية مما يؤدي إلى استغراق الجسم لمزيد من الوقت والطاقة لضخ الدم، ما يؤدي إلى إبطاء معدل ضربات قلب الشخص، وذلك حسب ما ذكره موقع news18.

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وتسبب الشيخوخة تغيرات في الأوعية الدموية والتي يمكن أن تسبب أيضًا زيادة في معدل ضربات القلب أو خلق إيقاعات غير طبيعية، ويُطلق على إحدى مشكلات القلب الشائعة المرتبطة بالعمر عدم انتظام ضربات القلب، مما يؤدي إلى تباطؤ ضربات القلب بشكل متكرر أو سريع أو غير منتظم مما يتطلب من الشخص تركيب جهاز تنظيم ضربات القلب.ومع تقدمك في العمر، يصبح الجسم أيضًا حساسًا لاستهلاكه من الصوديوم مما يؤدي إلى مشاكل مثل تورم الكاحل أو القدم أو تغير ضغط الدم.علامات التحذير من نوبة قلبية لدى كبار السنعدم الراحة في الصدر:يمكن أن يكون ألم الصدر المستمر أو الانزعاج الذي لا يميل إلى الزوال بسهولة أو يستمر في الحدوث سواء أثناء الأداء أو الراحة مجرد علامة تحذير على السكتة القلبية، ويرتبط هذا الألم أيضًا بالشعور بالحرقان أو الضغط في الصدر.ألم الجزء العلوي من الجسم:قد يكون الانزعاج أو الألم في الجزء العلوي من الجسم من أعراض التحذير، ويظهر الألم بشكل عام في منطقة الذراعين أو الظهر أو الرقبة أو المعدة.الضعف:يرتبط ضيق التنفس والشعور بالتعب غير المعتاد والدوار والدوار بدون سبب بنوبة قلبية، ويمكن لأمراض القلب والأوعية الدموية أن تستنزف الطاقة من الجسم مما يجعل الشخص مرهقًا وغثيانًا.أسباب النوبة القلبية عند كبار السننظرًا لأن الشيخوخة تغير الأوعية الدموية، فإنها تقلل من قدرة القلب على الخفقان بأسرع ما يمكن خلال أيام الشباب أثناء المعاناة من الإجهاد أو أداء الأنشطة البدنية.ويمكن أن يؤدي تصلب الشرايين أو ترققها أيضًا إلى انسدادها، ويُذكر أن غالبية النوبات القلبية لدى كبار السن تحدث بسبب انسداد الشرايين التاجية، ويمكن أن يتأثر ضخ القلب أيضًا في حالة وجود جلطة دموية شديدة في الجسم.كيف تمنع النوبة القلبية عند كبار السن؟يمكن لتغييرات بسيطة في نمط الحياة أن تصنع المعجزات في تحسين صحة القلب، وتتمثل إحدى الخطوات الرئيسية في إبقاء جسمك بعيدًا عن المواد المسكرة مثل الكحول والسجائر والمخدرات، ويمكن أن يؤدي نمط الحياة الخامل إلى مشاكل متعددة في القلب والأوعية الدموية ، والتي يمكن تجنبها عن طريق ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.دراسة صادمة: المحليات منخفضة السعرات الحرارية تسبب الإصابة بالنوبات القلبيةومجرد الذهاب لممارسة رياضة العدو أو المشي البسيط يمكن أن يساعد بشكل كبير. إلى جانب التمرين ، يجب على المرء أيضًا الانتباه بشدة إلى اتباع نظام غذائي صحي للحفاظ على وزنك تحت السيطرة ، إلى جانب الكوليسترول وضغط الدم في الجسم.