هذه طريقة التعامل مع «غيرة أختك»

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نجد في كثير من العائلات غيرة بعض الأشقاء الفتيات من بعضهن، فتكون أحداهن دائمة التركيز مع شقيقتها وتحاول التقليل منها أمام الأخرين ونقضها بآراء سلبية.



وتقول خبيرة الإتيكيت هالة عزب، أن سلوك الفتيات الغير مستحب ليس وليد اللحظة وإنما هو بسبب تراكمات لسنوات كثيرة ويمكن أن يكون أيضا بسبب التربية من الصغر وتمييز أحدى الشقيقات عن الأخرى.



لذا يجب على الفتاة أن تكون ذكية وراقية في التعامل مع شقيقتها وتقدم الاهتمام لها بشكل أكبر، وعليكِ إعطائها وقت من اليوم للحديث سويا ومعرفة أخبارها واحترام شخصيتها وكلماتها ولا تحاولي انتقادها أو ذوقها في اختيار أغراضها وحاولي دائما قول الكلمة الطيبة.

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ولا تتعجبي عزيزتي إذا اكتشفتي أن أختك التي تغار منك علاقتها بصديقاتها أفضل منك لأنهم قد يكونوا بنفس مستواها المادي أو الثقافي أو الفكري فلا تحاولي معاتبتها وإتركيها لأصدقائها دون أن تحزني أو تعاتبي، واحذري من التحدث عن سلوك أختك مع الغرباء لأن الكلمات قد تتطاير إلى مسامعها دون قصد أو بقصد وقد تزيد الفجوة بينكن.ومن الأمور الهامة في هذه العلاقة ألا تحاولي تغيير شخصيتك أو تحاولي دائما إثبات عكس ما تقوله عنك أختك الغيورة ولكن المقصد هو مساعدتها من سلوك الغيرة الغير مستحب.