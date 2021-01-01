هذه طريقة التعامل مع «غيرة أختك»

نجد في كثير من العائلات غيرة بعض الأشقاء الفتيات من بعضهن، فتكون أحداهن دائمة التركيز مع شقيقتها وتحاول التقليل منها أمام الأخرين ونقضها بآراء سلبية.
وتقول خبيرة الإتيكيت هالة عزب، أن سلوك الفتيات الغير مستحب ليس وليد اللحظة وإنما هو بسبب تراكمات لسنوات كثيرة ويمكن أن يكون أيضا بسبب التربية من الصغر وتمييز أحدى الشقيقات عن الأخرى.
لذا يجب على الفتاة أن تكون ذكية وراقية في التعامل مع شقيقتها وتقدم الاهتمام لها بشكل أكبر، وعليكِ إعطائها وقت من اليوم للحديث سويا ومعرفة أخبارها واحترام شخصيتها وكلماتها ولا تحاولي انتقادها أو ذوقها في اختيار أغراضها وحاولي دائما قول الكلمة الطيبة.
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