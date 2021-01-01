تغنى النباتات الطبيعية عن المعطرات المنزلية وتخلصك من التوتر

تمتاز النباتات من أفضل بعدة مميزات فهي منقي للهواء وأيضًا يمكن أن تعمل للزينة والديكورات البديلة التي تتمتع بخصائص إيجابية كثيرة أيضًا يمكن وضعها في غرف النوم أو الحمامات بغرض الزينة والحصول على روائح طبيعية طيبة لذا يمكن أن تستبدل معطرات الهواء باختيارك للبعض النباتات الطبيعية المعطرة، لذا يستعرض "اليوم السابع" خلال السطور التالية أبرز النباتات التي تحتوي على روائح ذكية تجعل منزلك يفوح بالعطور وفقًا لما جاء في موقع thursd.
نباتات منزلية معطرة يحتاجها منزلك:
جاردينيا
في حالة إذا كنتِ تريدين نبات معطر فلابد من أن تجعلي نبات الجاردينا في أوائل اختيارك للنباتات المنزلية المعطرة، والتي يمكن وضعها بداخل المنزل فهي نبات ظل تستطيع التعايش لفترة زمنية طويلة بداخل الغرف ولكن يفضل أن يتم وضعها بمكان تتواجد فيه الشمس لمدة ساعة أو ساعاتين بالإضافة إلى أن يتم وضعها بجانب الأماكن التي يجلس فيها الضيوف .
شجرة الحمضيات
للحصول على رائحة منزل لطيف قومي باختيار شجرة الحمضيات الصغيرة التي تحتوي على رائحة جميلة ومحصول أيضًا فمن الممكن أن تختاري شجرة اليوسفي أو الليمون فأوراقهم تحتوي على رائحة جذابة .
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