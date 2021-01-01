ميزات جديدة تطلقها جوجل في أجهزة «بكسل» أبرزها خاصية تنبيه السقوط



جوجل بكسل جوجل بكسل

«ممحات سحرية، وميزة تنبيه السقوط، وخاصية تتبع الحالة الصحية»، مجموعة من المميزات التي أعلنت عنها «جوجل» بعد إطلاق تحديثها الجديد، الذي يحتوي على هذه المجموعة من المميزات، في سلسلة هواتف وساعات «بكسل».



وحسب بوابة «aitnews» التقنية، أعلنت «جوجل» إطلاق تحديثها الجديد الذي يتضمن هذه الميزات، بجانب ما يجلبه من تحسين كبير في سرعة التقاط الصور في الإضائة المنخفضة، وغير ذلك من الميزات، ونقدم لكم خلال السطور التالية أهم هذه المميزات الجديدة.



ميزة «الممحاة السحرية»

من أولى المميزات الجديدة التي أطلتها «جوجل» في هواتف بكسل الخاصة بها، هي ميزة «الممحاة السحرية»، والتي كانت محصورة على هواتف «بكسل 7» فقط، لتكون الآن متاحة لجميع الهواتف من جميع الطرازات، وتتيح هذه الأداة إزالة أي عنصر غير مرغوب فيه من الصور، مثل وجود غرباء في خلفية الصورة، أو أي شيء ليس من عناصرها قد تؤثر على جماليتها، ليمكن الآن بمجرد النقر على ذلك العنصر، أو عمل دائرة حوله، بإخفائه من الصورة، ويتولى الذكاء الاصطناعي ملئ الفراغات التي تركها ذلك العنصر، بجانب ميزة التمويه الذي توفره الممحاة.

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ميزة «Health Connect»تساعدك هذه الميزة على تتبع حالتك الصحية والبدنية، وتسمح بتخزين البيانات الصحية، وإمكانية مشاركتها مع الأجهزة المتوافقة، وتعمل الميزة أيضًا على تخزين البيانات في الهاتف، وتوفر له لوحة تحكم مركزية.ميزة تنبيه السقوط في ساعات «Pixel Watch» الذكيةمن التحديثات المهمة التي جلبتها «جوجل» هي ميزة تنبيه السقوط في ساعات «Pixel Watch» الذكية، ويمكن لهذه الميزة معرفة حالة مرتديها في حالة تعرضه لحادث، فتبادر بالاتصال تلقائيًا بخدمات الطوارئ، بجانب إرسال الموقع الجغرافي لمكان الحادث، مع إتاحة إمكانية التكلم مع خدمة الطوارئ من خلالها، ويمكن لمستخدمي هذه الساعات، وهواتف «بكسل» من تحديث أجهزتهم من خلال الإعدادات؛ للحصول على الميزات الجديدة بدءًا من اليوم.