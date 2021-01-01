الإفتاء توضح .. توزيع شنط رمضان أو إقامة موائد الرحمن من الزكاة

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هل يجوز توزيع شنط رمضان أو إقامة موائد الرحمن من الزكاة؟ .. أسئلة تشغل ذهن الكثيرين مع اقتراب شهر رمضان 2023، ومما ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر اليوم الإثنين، ، حكم توزيع شنط رمضان أو اللحوم من أموال الزكاة.



توزيع شنط رمضان أو اللحوم من أموال الزكاة

قال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الأصل في زكاة المال أن تخرج مالاً، لا يوجد مانع إذا كانت من الأمور التي يحتاجها الناس كي تؤتي ثمارها في تحقيق مصالح الفقراء، مشيراً إلى أنه يتوجب مراعاة حال الفقير وما يفيده سواء أكان مالاً لسد دين أو شراء ما يلزمه.



حكم تجهيز شنط رمضان من زكاة المال

فيما قالت دار الإفتاء: إن مشتري السلع مِن الزكاة هو في الحقيقة كالوكيل عن الفقراء في شراء ما يحتاجونه، فإذا ألزمهم أن يأخذوا ما لا يحتاجونه فهذا يجعل الأمر بعيدًا عن مقصود الزكاة، وتكون حينئذٍ مِن الصدقات والتبرعات.

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وأشارت إلى أن الأصل في زكاة المال أن تخرج أموالا لأنه أنفع للفقراء لأنه من حقه أن يتملك مالا وينفقه كما يشاء.بينما أشار الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى دار الإفتاء المصرية، إلى أن الأصل فى إخراج الزكاة أن تكون مالًا، فالزكاة تخرج من جنسها أموالا.وأضاف "وسام"، فى إجابته عن سؤال يقول صاحبه (هل يجوز بدل أن نعطي الفقراء من زكاة المال منحهم ما يحتاجونه غير المال كشنط رمضان؟)، أن الفقير ربما يحتاج المال لشراء الدواء أو قضاء الدين، فالأصل إخراج الزكوات من جنس المزكى عنه، فزكاة المال تخرج مالًا، إلا أن الإمام أبو حنيفة أجاز إخراج القيمة فى الزكوات وهذا هو المفتى به فى دار الإفتاء، ولكن فى زكاة الفطر يجوز أن تخرجها مالا.وأشار الى أن من يريد أن يقدم الزكاة مالا وبعضها الآخر أشياء يحتاجها الفقراء فله أن يفعل ذلك ولكن ينوى بها الزكاة مثل تجهيز عروس فقيرة أو مساعدة أحد فى شراء ما يحتاجه فيجوز ولا مانع، ولكن تنوى أن يكون هذا من زكاة المال ويكون هذا استثناء خروجا من الخلاف فحيثما اضطررنا إلى ذلك نفعل ولا حرج وحيثما كان الإنسان لا يوجد ما يرجى إلى ذلك فله أن يعطي الفقراء المال فى أيديهم وكل شخص أدرى بحاجته.وأوضح، أنه يجوز إخراج "شنط" رمضان من أموال الزكاة فى رمضان، أما موائد الإفطار فلا تكون من أموال الزكاة، ولكن من الصدقات والتبرعات وغيرها من وجوه الإنفاق.