جامعة حلوان تعلن .. رابط التسجيل بالدورات التدريبية لمركز اللغات

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يعلن مركز اللغات بكلية الآداب جامعة حلوان عن فتح باب الحجز فى الدورة التدريبية بكافة اللغات ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتورة مها حسنى عميد الكلية، وإشراف الدكتور شادى الكردى مدير المركز،

حيث يحرص مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب على عقد العديد من الدورات التدريبية التي تؤهل الطلاب، هذا إلى جانب اهتمام الجامعة بتوفير معامل متخصصة وقاعات مجهزة بأحدث الأجهزة لاتاحة مثل هذه الدورات.



وكشفت جامعة حلوان انه قد بدائت الدورات التدريبية منذ بداية الفصل الدراسي الثاني



وكشف المركز انه يمكن التسجيل في الدورات التدريبية من خلال رابط صفحة المركز عبر الضغط هنا

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شارك منتخب جامعة حلوان لذوي الهمم في بطولة الجامعات المصرية التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، وحسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف أحمد فاروق، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وتحت إشراف محمد ناصر، أمين الجامعة، وهشام رفعت، أمين مساعد الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وراشد عصام، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وأيمن عبد العزيز، مدير إدارة النشاط الرياضي، ومحمد الطناحي، رئيس قسم ذوي الهمم، والجهاز الفني والإداري المرافق للبعثة.وفاز منتخب جامعة حلوان بعدد من الميداليات، منها 18 ميدالية ذهبية، و10 ميداليات فضية، و5 ميداليات برونزية، وذلك بعد الأداء والتمثيل المشرف من المنتخب في البطولة.