قريبا .. الإعلان عن وظائف خالية في المدارس المصرية اليابانية

أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم ، أنه سيتم الاعلان قريبا عن وظائف خالية للمعلمين والمديرين في المدارس المصرية اليابانية.
وقالت وحدة المدارس المصرية اليابانية في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، سيتم الاعلان قريبا عن بدء التقديم للمعلمين والمديرين والوكلاء و الدعم الفني في وظائف المدارس المصرية اليابانية.
وأوضحت أنه سيتم التشديد على المتقدمين لـ وظائف المداس المصرية اليابانية ، بضرورة قراءة شروط التقدم المعلنة عبر الموقع الإلكتروني ، قبل بدء إجراءات التسجيل والالتزام بها ، وحذرت من أنه من سيخالف هذه الشروط سيعرض نفسه للاستبعاد نهائيًا ولن يكون له حق إعادة التسجيل أو الرجوع على الوزارة بأي حق قانونى.
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