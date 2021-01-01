قريبا .. الإعلان عن وظائف خالية في المدارس المصرية اليابانية

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صورة الخبر: المدارس المصرية اليابانية
المدارس المصرية اليابانية

أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم ، أنه سيتم الاعلان قريبا عن وظائف خالية للمعلمين والمديرين في المدارس المصرية اليابانية.

وقالت وحدة المدارس المصرية اليابانية في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، سيتم الاعلان قريبا عن بدء التقديم للمعلمين والمديرين والوكلاء و الدعم الفني في وظائف المدارس المصرية اليابانية.

وأوضحت أنه سيتم التشديد على المتقدمين لـ وظائف المداس المصرية اليابانية ، بضرورة قراءة شروط التقدم المعلنة عبر الموقع الإلكتروني ، قبل بدء إجراءات التسجيل والالتزام بها ، وحذرت من أنه من سيخالف هذه الشروط سيعرض نفسه للاستبعاد نهائيًا ولن يكون له حق إعادة التسجيل أو الرجوع على الوزارة بأي حق قانونى.

كما أكدت وحدة المدارس المصرية اليابانية ، على أنه سيكون لكل متقدم فرصة واحدة فقط للتسجيل من خلال الحاسوب فقط ولن يسمح بإعادتها مرة أخرى، مشددة على ضرورة التأكد من تفعيل البريد الإلكتروني الشخصي وكتابته بطريقة صحيحة ورقم موبيل مفعل وصحيح حيث أنه سيكون أداة التواصل في حالة اجتياز الاختبار وإرسال النتيجة.

المصدر: elbalad

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