خلال شهر رمضان .. إعلام القاهرة تعلن جداول الدراسة

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أعلنت كلية الإعلام جامعة القاهرة ، الجداول الخاصة بامتحانات الميدتيرم للفصل الدراسى الثانى و الجدول الخاص بالدراسة خلال شهر رمضان الكريم .



وأوضحت كلية الإعلام جامعة القاهرة، أن امتحانات الميدتيرم منتصف الشهر الجارى حتى أول ابريل القادم .



جامعة القاهرة

على الجانب الأخر، تنظم كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة القاهرة، المؤتمر العلمي الثاني عشر والدولي الخامس، تحت عنوان "الطفولة وتحديات العصر الرقمي"، والذي يلقي الضوء على أحدث الاتجاهات العلمية في مجال تربية الطفل وفقًا لمستحدثات التحول الرقمي، الثلاثاء المقبل 14 مارس، بمشاركة نخبة من المتخصصين في مجال الطفولة من داخل مصر وخارجها.

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ويُقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمد العطار نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة جيهان عزام عميدة الكلية.وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن المؤتمر يهدف إلى نشر الوعي بأهمية الوسائط التربوية والتثقيفية الحديثة في ظل تحديات العصر الرقمي، ومناقشة القضايا ذات الصلة بالأطفال العاديين وذوي الاحتياجات الخاصة في مرحلة الطفولة، وتقديم رؤي مستقبلية لتعليم الأطفال والمهتمين بمجال الطفولة، وتبادل الخبرات بين المتخصصين والمؤسسات الاكاديمية والبحثية ذات الاهتمام بمجال الطفولة، وتشجيع الباحثين على إجراء البحوث والدراسات المرتبطة بتربية الطفل، وعرض أحدث الدراسات التربوية والأكاديمية والتطبيقية ذات الصلة بوسائط تثقيف الطفل وفنون الأداء في ظل تحديات العصر الرقمي.