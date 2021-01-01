رمضان عبد المعز : هذا السبب عدم الإحساس الناس بالبركة

آخر الأخباراخبار المسلمين › رمضان عبد المعز : هذا السبب عدم الإحساس الناس بالبركة

صورة الخبر: رمضان عبد المعز
رمضان عبد المعز


قال الشيخ رمضان عبد المعز الداعية الإسلامي، إن الناس تتعجب من سبب عدم الاحساس بالبركة، وعلى الناس أن تتدبر آيات الذكر الحكيم في القرآن، مؤكدا أن هذه رسالة لأصحاب العقول والبصائر أن يقرأوا القرآن ويتعلموا منه.

وأضاف عبد المعز خلال برنامجه لعلهم يفقهون على دي ام سي أن قراءة القرآن وتدبره تساعد في احلال البركة، قال تعالى (كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ).

وقال الشيخ رمضان عبد المعز الداعية الإسلامي، إنه لا يوجد أحد اُبتلي مثل سيدنا أيوب، ومرّ بمحن وشدائد صعبة، لكن الله بالناس لغفور رحيم» مستشهدًا بقوله تعالى: «"إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ".

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على رمضان عبد المعز : هذا السبب عدم الإحساس الناس بالبركة

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
50567

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager