رمضان عبد المعز : هذا السبب عدم الإحساس الناس بالبركة



رمضان عبد المعز رمضان عبد المعز



قال الشيخ رمضان عبد المعز الداعية الإسلامي، إن الناس تتعجب من سبب عدم الاحساس بالبركة، وعلى الناس أن تتدبر آيات الذكر الحكيم في القرآن، مؤكدا أن هذه رسالة لأصحاب العقول والبصائر أن يقرأوا القرآن ويتعلموا منه.



وأضاف عبد المعز خلال برنامجه لعلهم يفقهون على دي ام سي أن قراءة القرآن وتدبره تساعد في احلال البركة، قال تعالى (كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ).



وقال الشيخ رمضان عبد المعز الداعية الإسلامي، إنه لا يوجد أحد اُبتلي مثل سيدنا أيوب، ومرّ بمحن وشدائد صعبة، لكن الله بالناس لغفور رحيم» مستشهدًا بقوله تعالى: «"إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ".