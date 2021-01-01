الدكتور مجدي عاشور يوضح .. لسيدة لم تقض ما أفطرته أيام الدورة الشهرية في رمضان لعدة سنوات

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صورة الخبر: الدكتور مجدي عاشور
الدكتور مجدي عاشور

ورد سؤال من سيدة تقول فيه: “أفطرت مدة سبعة أيام في عدد من شهور رمضان لعدة سنوات ؛ وذلك بسبب الدورة الشهرية، وإلى الآن لم أقضِ هذه الأيام ، فماذا أفعل” ؟

قال الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية ، إن الفقهاء اتفقوا على مطالبة المرأة الحائض بقضاء ما أفطرته أثناء حيضها في غير أيام رمضان؛ لقول السيدة عائشة رضي الله عنها في الحيض :" كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ " .

وأضاف خلال البرنامج الإذاعي “ دقيقة فقهية ” : ذهب جماهير الفقهاء إلى أنَّ قضاءَ رمضانَ لا يجبُ على الفور بعد انتهاء رمضان مباشرة، بل يجب وجوبًا موسعًا على التراخي ، لكنهم اختلفوا في حد التراخي ، فذهب جمهورُ الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا بد أن يقعَ هذا القضاء على مدار العام، وقبل دخول شهر رمضان من السنة المقبلة، وإلا وجبت الفدية مع القضاء .

وذهب الحنفية ومن وافقهم إلى إطلاق حد التراخي مدى العمر ، فالمرأة تقضي ما فاتها من غير تقيُّد بدخول شهر رمضان من السنة المقبلة ولا إثمَ عليها حينئذ ولا فدية ؛ لعموم قول الله تعالى : {فَعِدَّة? مِّن? أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 184].

واختتم مجدي عاشور قائلا : أنه ينبغي على المرأة أن تسارعَ في قضاء ما فاتها بسبب حيضها من أيام في شهور رمضان المتتالية ، ولها قضاء ما فاتها عن السنوات السابقة بحسب استطاعتها ، ولها أن تصومها متفرقة أو متتابعة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قضاء رمضان : " إِنْ شَاءَ فَرَّقَ وَإِنْ شَاءَ تَابَعَ " ، ولا فدية عليها في ذلك على مذهب الحنفية، وهو المختار في الفتوى.

المصدر: elbalad

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