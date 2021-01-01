جيب سفاري سيشهد سيارات طرق وعرة على أساس رانجلر 4Xe



جيب سفاري جيب سفاري

مع اقتراب موعدها السنوي للسيارت الجديدة كشفت جيب عن بعض الصور التشويقية.



ستكون السيارات التالية “لافتة للنظر”، وستكون معدة للطرق الوعرة ومستعدة للمغامرات. ستكون احد السيارات مرتكزة على أساس رانجلر 4Xe الهجينة. بينما ستأتي الأخرى على أساس رانجلر ذات البابين وستكون مخصصة للأداء في المناطق الصخرية الوعرة.



تستعمل سيارات جيب قطع إضافية من شركة موبار الشقيقة لها. وستكشف الشركة عن سياراتها مطلع الشهر القادم في فعالية جيب سفاري الـ 57.

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