جيب سفاري سيشهد سيارات طرق وعرة على أساس رانجلر 4Xe

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صورة الخبر: جيب سفاري
جيب سفاري

مع اقتراب موعدها السنوي للسيارت الجديدة كشفت جيب عن بعض الصور التشويقية.

ستكون السيارات التالية “لافتة للنظر”، وستكون معدة للطرق الوعرة ومستعدة للمغامرات. ستكون احد السيارات مرتكزة على أساس رانجلر 4Xe الهجينة. بينما ستأتي الأخرى على أساس رانجلر ذات البابين وستكون مخصصة للأداء في المناطق الصخرية الوعرة.

تستعمل سيارات جيب قطع إضافية من شركة موبار الشقيقة لها. وستكشف الشركة عن سياراتها مطلع الشهر القادم في فعالية جيب سفاري الـ 57.

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المصدر: سعودى شفت

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