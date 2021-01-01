ستحصل سيارات فورد على خيار جديد من البطاريات بتقنية كيميائية جديدة

تخطط فورد لتوفير تقنية جديدة من البطاريات لسيارات الكهربائية، والتي سترتكز على كيمياء مختلفة في خطوة تهدف لجذب جمهور جديد للشركة.
حالياً، تأتي فورد موستانج Mach-E وشقيقتها F-150 لايتنينج ببطاريات ترتكز على عناصر المنغنيز والكوبالت والنيكل. وفي الأشهر المقبلة، ستحصل موستانج Mach-E على بطاريات من عناصر الفوسفات والحديد والليثيوم. وستصل التقنية بعد عام إلى F-150 لايتنينج.
ستصبح بطاريات الفوسفات والحديد والليثيوم مخصصة للفئات القياسية من السيارات، وتتميز بتكلفتها الأرخص، وعمرها الأطول وسرعة الشحن الأكبر، ولكن مداها أقصر كثيراً من الفئات الأعل ببطاريات المنغنيز والكوبالت والنيكل والتي توفر مدى أطول وكفاءة طاقة أفضل.
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