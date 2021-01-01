ستحصل سيارات فورد على خيار جديد من البطاريات بتقنية كيميائية جديدة

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صورة الخبر: فورد
فورد

تخطط فورد لتوفير تقنية جديدة من البطاريات لسيارات الكهربائية، والتي سترتكز على كيمياء مختلفة في خطوة تهدف لجذب جمهور جديد للشركة.

حالياً، تأتي فورد موستانج Mach-E وشقيقتها F-150 لايتنينج ببطاريات ترتكز على عناصر المنغنيز والكوبالت والنيكل. وفي الأشهر المقبلة، ستحصل موستانج Mach-E على بطاريات من عناصر الفوسفات والحديد والليثيوم. وستصل التقنية بعد عام إلى F-150 لايتنينج.

ستصبح بطاريات الفوسفات والحديد والليثيوم مخصصة للفئات القياسية من السيارات، وتتميز بتكلفتها الأرخص، وعمرها الأطول وسرعة الشحن الأكبر، ولكن مداها أقصر كثيراً من الفئات الأعل ببطاريات المنغنيز والكوبالت والنيكل والتي توفر مدى أطول وكفاءة طاقة أفضل.

بحسب المحللين فإن بطاريات الفوسفات والحديد والليثيوم أرخص بنسبة 30% إلى 40%، ويعود ذلك إلى وجود إمدادات وفيرة من المواد الأساسية، وستكون سرعة شحنها عامل جذب للعديد من العملاء الذين لا يحتاجون لمدى طويل، حيث يمكن أن تكون 240 كيلومتر إلى 330 كليومتر من النطاق كافية لهم.

المصدر: سعودى شفت

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