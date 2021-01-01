بينهم "ديزاير" و"صني".. أرخص سيارات سيدان في مصر تحت سعر 400 ألف جنيه!

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في بداية العام الجاري 2023 كنا قد قدمنا تقريرًا بعدد السيارات السيدان المتاحة في السوق المصري تحت سعر 350 ألف جنيه، وبلغ عددهم آنذاك 7 سيارات، وذلك بعد اختفاء سعر 250 ألف جنيه من السوق بنهاية العام الماضي.. ولكن مع استمرار الزيادات السعرية بدون توقف، لم يعد متاح سوى سيارة واحدة فقط تحت سعر 350 ألف هي "لادا جرانتا"، لذلك كان لابد من رفع الحد الأدنى لسعر أرخص سيارات سيدان في مصر إلى 400 ألف جنيه، ليشمل حتى الآن 8 سيارات نستعرضهم في السطور التالية.



1- لادا جرانتا (285 ألف جنيه)

تحتفظ "جرانتا Granta" بلقب السيدان الأرخص في مصر بلا منازع، فرغم اختفاؤها لعدة أشهر خلال العام الماضي بسبب الحرب الروسية وأزمة الدولار، إلا أنه بمجرد ظهورها بالقوائم استعادت مكانتها على الفور، وفي أحدث قائمة لها أصبحت متاحة في فئتين فقط هما كالآتي:

?? سعر الفئة الأولى (مانيوال) 285,000 جنيه

?? سعر الفئة الثانية (أوتوماتيك) 305,000 جنيه



تعتمد جرانتا على محرك رباعي الاسطوانات سعته 1.6 لترًا، ولكن يظهر الفارق بينهم في القوة الحصانية التي تقدر بنحو 87 حصان في الفئة الأولى مع عزم دوران 140 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة يدوي 5 سرعات.. بينما ترتفع القوة الحصانية إلى 98 حصان وعزم الدوران 145 نيوتن متر في الفئة الثانية، ويتصل المحرك هنا بناقل حركة أوتوماتيك 4 سرعات.

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2- شانجان ألسفن (320 ألف جنيه)يعود تاريخ أحدث قائمة أسعار لعلامة "شانجان" إلى منتصف شهر يناير، وفيها أصبحت أسعار السيدان "ألسفن Alsvin" كما يلي:?? سعر الفئة الأولى 320,000 جنيه?? سعر الفئة الثانية 355,000 جنيه?? سعر الفئة الثالثة 375,000 جنيهتأتي "شانجان ألسفن" باختيارين للمحرك؛ فتعتمد الفئة الأولى على محرك سعته 1.4 لترًا قادر على توليد قوة 101 حصاناً و أقصى عزم دوران 135 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة يدوي ذي 5 سرعات.. بينما تنطلق الفئات الأعلى بمحرك ذي سعة لترية قدرها 1.5 لترًا، بإمكانه توليد قوة 107 أحصنة وأقصى عزم دوران 145 نيوتن متر، ويتصل المحرك هنا بناقل حركة مزدوج القابض DCT ذي 5 سرعات.3- بي واي دي F3 (340 ألف جنيه)بسبب رفع سقف أسعار أرخص سيدان، عادت فئتا السيارة "بي واي دي F3" للانضمام معًا داخل القائمة، بعد أن كانت الفئة الثانية قد تم استبعادها من الحاجز السعري السابق حين أصبحت أعلى من 350 ألف جنيه.?? سعر الفئة الأولى (مانيوال) 240,000 جنيه?? سعر الفئة الثانية (أوتوماتيك) 385,000 جنيهتعتمد سيارة BYD على محرك رباعي الاسطوانات سعته 1.5 لترًا قادر على توليد قوة 108 حصان وعزم دوران 145 نيوتن متر. ويتصل المحرك بناقل حركة (يدوي/أوتوماتيك) 5 سرعات، بحيث تستطيع السيارة الانطلاق من ثباتها إلى سرعة 100 كم/س خلال 12.1 ثانية، فيما تصل سرعتها القصوى إلى 180 كم/س.4- سوزوكي ديزاير (359,900 جنيه)تنتمي الفئة الأولى فقط من "ديزاير Dzire" إلى هذه القائمة حيث يقدر سعرها بنحو 359,900 جنيه، بينما يتخطى سعر الفئتين الثانية والثالثة حاجز الـ 400 ألف جنيه بفارق 20 و 40 ألف جنيه.تعتمد ديزاير على محرك سعته 1.2 لترًا قادر على توليد قوة 85 حصان، وعزم دوران 113 نيوتن متر. ويتوفر اختيار ناقل حركة يدوي 5 سرعات (في الفئة الأولى) إلى جانب ناقل حركة أوتوماتيك 4 سرعات، بحيث تنطلق ديزاير من ثباتها إلى سرعة 100 كم/س خلال 12.9 ثانية.5- شيري أريزو (375 ألف جنيه)تضم هذه القائمة الفئة المانيوال فقط من "أريزو Arrizo 5" بسعر 375,000 جنيه.. وتنطلق السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات سعته 1.5 لترًا قادر على توليد قوة 114 حصان وعزم دوران 141 نيوتن متر.. وباستثناء ناقل الحركة اليدوي يتصل محرك أريزو 5 بناقل حركة CVT أوتوماتيك 7 سرعات، بحيث تتمكن من التسارع من ثباتها إلى سرعة 100 كم/س خلال 11,5 ثانية.6- نيسان صني (375,400 جنيه)من بين الفئات الأربعة لـ "صني Sunny" موديل 2023، تنتمي الفئة الأولى المانيوال فقط لهذه القائمة حيث أصبحت تبدأ من 375,400 جنيه.وتعتمد نيسان صني على محرك رباعي الاسطوانات سعته 1.5 لترًا قادر على توليد قوة 108 حصان وأقصى عزم دوران 134 نيوتن متر، وتنتقل قوة المحرك إلى العجلات الأمامية عن طريق ناقل حركة (يدوي) 5 سرعات في الفئة الأولى، أو (أوتوماتيك) في الفئات الثلاثة الأخرى، فيما يعمل الوقود بنظام مراقبة حقن الوقود إلكترونيًا ECCS.7- شانجان إيدو (385 ألف جنيه)تتمتع "إيدو DT" بحجم أكبر مقارنة بشقيقتها ألسفين، فيما يأتي محركها بسعة 1.6 لترًا بإمكانه توليد قوة 125 حصانًا وأقصى عزم دوران 160 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيك 4 سرعات.. وبعد آخر قائمة أسعار لها في منتصف يناير أصبحت الفئة الأولى بسعر 385,000 جنيه.8- بروتون ساجا (400 ألف جنيه)وأخيرًا تنطلق السيدان "ساجا Saga" كما هي في فئتين كلاهما أوتوماتيك، ولكن تنتمي فئتها الأولى فقط داخل هذه القائمة بسعر 400,000 جنيه.. وتعتمد على محرك رباعي الاسطوانات سعته 1.3 لترًا قادر على توليد قوة 95 حصان وعزم دوران 120 نيوتن متر.