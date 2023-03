إطلاق جيل جديد من "جيتور X70 بلس" في الصين.بتحديثات داخلية..

جيتور X70 بلس جيتور X70 بلس

أطلقت علامة "جيتور" الصينية الجيل الجديد من "جيتور X70 بلس - Jetour X70 Plus" رسميًا في الصين، بنطاق سعري يتراوح بين (13.700 - 15.600 دولار أمريكي).



لا يزال التصميم الخارجي هو نفسه تصميم Jetour X70 Plus الحالية، حيث حصل الجيل الجديد على ترقيات رئيسية داخلية، إلى جانب عوامل السلامة.. وتجدر الإشارة هنا إلى أن Jetour هي علامة تجارية أسستها "شيري" في عام 2018.



وتعتبر طرازات "Jetour X70" أحد أنجح طرازات "جيتور" التي تنافس في فئة الـ SUV متوسطة الحجم مع عائلة مكونة من: Jetour X70S و Jetour X70S EV و Jetour X70 Coupe و Jetour X70M و Jetour X70 Plus.

خارجيًا وفي المقدمة، ترتبط المصابيح الأمامية المنقسمة على كلا الجانبين بالشبكة ثمانية الأضلاع المزينة بشرائط أفقية.. وتأتي الإضاءة في المصابيح الأمامية أوتوماتيكية.فيما يتعلق بالسلامة، يوفر الجيل الجديد من Jetour X70 Plus فرامل طوارئ أوتوماتيكية، ونظام مضاد للانقلاب، والتحكم في الصعود على المرتفعات، ومساعدة نزول في المنخفضات، وكاميرا خلفية للمساعدة في الرجوع إلى الخلف.في الجزء الخلفي، يأتي تصميم مجموعة المصابيح الخلفية رياضي، ويحتوي على جناح سقف ومنافذ عادم مزدوجة على كل جانب، مما يزيد من تعزيز الطابع الرياضي للسيارة.تظل منظومة القوة دون تغيير وتأتي مكونة من محرك 1.5 تربو بقوة قصوى تبلغ 155 وعزم دوران أقصى يبلغ 230 نيوتن متر، مع ناقل حركة يدوي بـ 6 سرعات أو ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 6 سرعات.يتبنى التصميم الداخلي شاشة مزدوجة مقاس 10.25 بوصة للوحة العدادات وشاشة تحكم مركزية وعجلة قيادة ذات قاع مسطح بثلاثة أذرع.. كما يوجد ثلاثة منافذ للتكييف تحت شاشة التحكم المركزية.من حيث التحديث، فقد جاء الجيل الجديد من Jetour X70 Plus بنظام WeChat والمساعدة الصوتية وتحديثات OTA ووحدة ملاحة عبر الأقمار الصناعية ذات الوضع المزدوج يمكنها استقبال إشارات أقمار صناعية متعددة.وتقدم السيارة بمقصورة ذات 5 أو 7 مقاعد.. مع فتحة سقف بانورامية بقياس 62 بوصة.