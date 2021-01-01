أرخص 12 سيارة كروس أوفر SUV في السوق المصري تحت سقف 700 ألف جنيه!

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رغم الزيادة السريعة في أسعار السيارات خلال العام الماضي، إلا أنه حتى الربع الثالث من 2022 كان لا يزال هناك عدد من السيارات في فئة السيارات متعددة الاستخدامات (ما بين كروس أوفر و SUV) تحت سعر 350 ألف جنيه، ولكن بعد أن أوشك الربع الأول من العام الجديد على الانقضاء لم يعد لهذا الرقم وجود من الأساس (حتى بالنسبة للهاتشباك)، وأصبح عدد السيارات تحت سعر 600 ألف جنيه حوالي 4 موديلات فقط، لذلك اخترنا رفع الحد الأدنى لأسعار هذه الفئة إلى 700 ألف جنيه!



وفي هذا التقرير نستعرض أرخص السيارات متعددة الاستخدامات تحت هذا السقف الجديد وعددهم 12 سيارة وقت كتابة السطور (ما بين كروس أوفر وكروس أوفر SUV، أما بالنسبة لتصنيف الـ SUV فجميعهم بأسعار تتخطى المليون جنيه باستثناء سيارتي سوزوكي "فيتارا" و"جيمني" التي تتجاوز أسعارهما 700 و 800 ألف جنيه بعدة آلاف)، ولكن بشكل عام ليس متوقعًا ثبات هذه الأسعار لوقت طويل، نظرًا للتغيير المتواصل في قوائم أسعار الشركات.



1- شانجان CS 15 (440 ألف جنيه)

رغم التغييرات التي تحدث بلا توقف في خريطة السوق المصري، لا تزال السيارة "شانجان CS 15" حتى الآن هي الأقل سعرًا بين طرازات الكروس أوفر والـ SUV داخل السوق المصري، وفي آخر قائمة أسعار لها أصبحت كالتالي:

?? سعر الفئة الأولى 440,000 جنيه

?? سعر الفئة الثانية 465,000 جنيه

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تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات سعته 1.5 لترًا قادر على توليد قوة 105 حصان وأقصى عزم دوران 145 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة مزدوج القابض DCT ذي 5 سرعات.2- جاك JS3 (479,900 جنيه)وفقًا لآخر قائمة أسعار من الشركة، تنطلق JS3 حاليًا في فئة واحدة بسعر 479,900 جنيه.. وتعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات سعته 1.6 لترًا بإمكانه توليد قوة 115 حصانًا وأقصى عزم دوران 150 نيوتن/متر. ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيك CVT، بحيث تتسارع السيارة من ثباتها إلى سرعة 100 كم/س خلال 12.5 ثانية فيما تصل سرعتها القصوى إلى 175 كم/س.3- شيري تيجو 3 (520 ألف جنيه)ارتفع سعر تيجو 3 المجمعة محليًا ليصل إلى 520,000 جنيه. وتعتمد الكروس أوفر على محرك رباعي الاسطوانات سعته 1.5 لترًا قادر على توليد قوة 145 حصان وعزم دوران يصل إلى 210 نيوتن، وتنتقل قوة المحرك إلى العجلات الأمامية عن طريق ناقل حركة أوتوماتيك DCT ذي 6 سرعات.4- جاك JS4 (547,900 جنيه)تعتبر JS4 هي الآخر السيارات المتاحة تحت 600 ألف جنيه، بعد أن أصبحت أسعار فئتيها كما يلي:?? سعر الفئة الأولى 547,900 جنيه?? سعر الفئة الثانية 587,900 جنيهوتعتمد السيارة على محرك سعته 1.5 لترًا تيربو قادر على توليد قوة 147 حصان و210 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة CVT، فيما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 170 كم/س.5- شيري تيجو 7 (610 ألف جنيه)بدءًا من "تيجو 7" نكون قد دخلنا مرحلة الـ 600، وتنتمي فئتاها إلى هذه القائمة وأسعارهما كالتالي:?? سعر الفئة الأولى 610,000 جنيه?? سعر الفئة الثانية 660,000 جنيهتعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات سعته 1.5 لترًا قادر على توليد قوة 145 حصان وعزم دوران يصل إلى 210 نيوتن، وتنتقل قوة المحرك إلى العجلات الأمامية عن طريق ناقل حركة أوتوماتيك DCT ذي 6 سرعات.6- فورد إيكوسبورت (615 ألف جنيه)بفارق 5 آلاف و 20 ألف جنيه عن تيجو 7 للفئة الأولى والثانية، تأتي أسعار "إيكو سبورت" على النحو التالي:?? سعر الفئة الأولى 615,000 جنيه?? سعر الفئة الثانية 680,000 جنيهتعتمد السيارة على محرك ثلاثي الاسطوانات سعته 1.0 لترًا قادر على توليد قوة 123 حصان وأقصى عزم دوران 170 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات.7- إم جي ZS (619,990 جنيه)رغم ارتفاع سعر الكروس أوفر SUV المدمجة الصغيرة "إم جي ZS" في آخر قائمة لها، لا تزال جميع فئاتها داخل قائمة أرخص SUV في مصر.?? سعر الفئة الأولى 619,990 جنيه?? سعر الفئة الثانية 639,990 جنيه?? سعر الفئة الثالثة 654,990 جنيه?? سعر الفئة الرابعة 659,990 جنيهتعتمد السيارة على محرك سعته 1.5 لترًا تنطلق منه قوة حصانية قدرها 119 حصان وحد أقصى لعزم الدوران 150 نيوتن متر. ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيك ذي 4 سرعات.8- بايك X3 (669 ألف جنيه)حاليًا لا تتوفر سوى فئة واحدة من الكروس أوفر X3 وقد وصل سعرها إلى 669,000 جنيه.. وتعتمد على محرك رباعي الاسطوانات سعته 1.5 لتر بتنفس طبيعي، قادر على توليد قوة حصانية تصل لـ 116 حصان وعزم دوران 148 نيوتن متر. ويتصل بناقل حركة أوتوماتيك 4 سرعات، بحيث تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 165 كم/ساعة.9- هيونداي بايون (680 ألف جنيه)تنتمي الفئة الأولى فقط من "بايون" إلى قائمة أرخص SUV بسعر 680,000 جنيه.. وتعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات سعته 1.4 لترًا قادر على توليد قوة 100 حصان وأقصى عزم دوران 134 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيك ذي 6 سرعات.10- شانجان CS 35 بلس (685 ألف جنيه)تتوفر "CS 35 بلس" في 3 فئات ولكن تنتمي الفئة الأولى فقط لهذه القائمة بسعر 685,000 جنيه.. وتعتمد السيارة على محرك T-GDI سعته 1.4 لترًا يتصل بشاحن تيربو، يمنحها قوة 160 حصان، و260 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة DCT ثنائي القابض ذي 7 سرعات.11- سيتروين C3 آير كروس (696 ألف جنيه)تتوفر هنا الفئة الأولى فقط من "C3 آير كروس" بعد أن وصل سعرها إلى 696,000 جنيه.. وتأتي بمحرك رباعي الاسطوانات سعته اللترية 1.2 لترًا، بقوة 110 حصان وعزم دوران 205 نيوتن متر. ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات، بحيث تتسارع السيارة من ثباتها إلى سرعة 100 كم/س خلال 11.8 ثانية.12- هافال جوليون (700 ألف جنيه)تعتبر الفئة الأولى من Jolion هي سقف هذه القائمة بسعرها الذي وصل إلى 700,000 جنيه، أي أنه منتظر خروجها مع أول زيادة قادمة تعلنها الشركة.تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات سعته 1.5 لتر متصل بشاحن تربو، قادر على توليد قوة 150 حصان (هذا يجعلها الأقوى بين منافساتها) وعزم دوران 220 نيوتن متر. وتنتقل قوة المحرك إلى العجلات الأمامية عن طريق ناقل حركة أوتوماتيك ثنائي القابض DCT بنظام تبريد زيتي (WET) من 7 سرعات، مع نظام تعليق خلفي Torsion Beam.