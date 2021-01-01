تكشف تركيا عن موعد طرح أول سيارة كهربائية

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كشف محمد فاتح كاجر، نائب وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، عن موعد طرح أول سيارة كهربائية محلية "توج" للبيع.







قال المسؤول التركي: من المقرر أن يتم خلال الأسبوع المقبل، طرح السيارة "توج" للبيع، مضيفا أن تركيا صارت اليوم قاعدة الإنتاج اللامعة في منطقتها، وأنها بصدد تحقيق قفزة كبيرة في الفترة القادمة.

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أول سيارة كهربائية تركية، فيتوموعد طرح أول سيارة كهربائيةوقال: "أصبحت تركيا اليوم رابع أكبر مصنع للسيارات في أوروبا والرابع عشر على مستوى العالم، وأمامنا الآن نافذة فرص كبيرة"، مضيفا أن "سيارة تركيا توج ستطرح للبيع الأسبوع المقبل".وكانت تركيا احتفلت في 29 أكتوبر من عام 2022، بإنتاج أول سيارة محلية الصنع، إيذانا ببدء التصنيع التسلسلي لسيارتها الكهربائية "توج".وتمتلك أنقرة الحقوق الفكرية والصناعية للسيارة بنسبة 100%، وتسعى من خلالها لبناء علامة تجارية عالمية وتشكيل نواة لنظام تنقل تركي متكامل.تخفيضات ضريبية وأراض مجانيةدعمت الحكومة التركية المشروع، بتخفيضات ضريبية وأراض مجانية، وتكاليف اقتراض منخفضة، وتعهد حكومي بشراء 30 ألف سيارة سنويًا حتى نهاية عام 2035.أول سيارة كهربائية تركيةوارتفعت أسعار السيارات في تركيا، هذا العام، بسبب التضخم، لكن لم يكشف عن سعر أول سيارة كهربائية تركية حتى الآن.وتراجعت مبيعات السيارات في تركيا بنسبة 8.2% في الأشهر الـ9 الأولى من عام 2022، مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي.تصنيع أول سيارة كهربائية مصريةوفي سياق آخر، قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، إن الوزارة ستعمل بشكل كبير من خلال الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي على التعاون مع رجال الاقتصاد والقطاع الخاص، مؤكدا أنه سيتم إطلاق شركة لصناعة الطلمبات من خلال التعاون مع عدد من رجال القطاع الخاص.وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث، إلى أنه جاري العمل أيضا على تصنيع أول سيارة كهربائية مصرية بالتعاون بين القطاع الخاص وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، مؤكدا أنه سيتم الانتهاء من تصنيع السيارة خلال 6 شهور من الآن.وأكد عاشور، أن الاستراتيجية الوطنية ستشهد عقد بروتوكولات تعاون مع عدد بين الجامعات والقطاع الخاص، قائلا: سيتم توقيع بروتوكولات تعاون مع الصناعة وفقا لاحتياجات كل إقليم، وعقد 5 ورش عمل لتحقيق الإستراتيجية والاتصال مع العناصر الرئيسية فى الرؤية.استراتيجية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى 2030وحصلت فيتو التفاصيل الكاملة لمحاور استراتيجية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى 2030 حيث تدور رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي علي أساس النظر في الخطة الشاملة للدولة “مصر 2030” والتي تهدف إلى تحقيق رؤية شاملة لمصر في مجالات التنمية المتنوعة وتعتمد في الأساس على دراسات المخطط الشامل للتنمية في القطر المصري وعلاقته بأهداف التنمية المستدامة ومجالات النمو الاقتصادي المتنوعة بهدف تعظيم دور مؤسسات الوزارة المتنوعة في تحقيق الدور الفاعل لدعم التنمية في مختلف المجالات الاقتصادية، الاجتماعية، العمرانية والبيئية من خلال تحديد اهداف التنمية المستدامة ومفاهيم الجيل الرابع من الجامعات والأنشطة الاقتصادية لأقاليم مصر، يمكن تطوير المبادئ السبعة التي نصل من خلالها إلى الجيل الرابع من الجامعات وبالتالي نحقق رؤية مصر 2030.وأوضحت استراتيجية وزارة التعليم العالى بدأ تطور العملية التعليمية من تعليم الجيل الأول إلى الجيل الثاني حيث تم إدخال البحث العلمي إلى جانب التعليم ثم إلى الجيل الثالث عندما بدأ التعليم والبحث العلمي في التعامل مع السوق. ثم اخيرا حددت هذه الرؤية 7 مبادئ تساعد عملية التعليم على المضي قدما من الجيل الثالث إلى الجيل الرابع حيث يلبي التعليم والبحث العلمي والربط بالسوق عملية الابتكار وريادة الأعمال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. وتحقيق التنمية الشاملة وتلبية احتياجات السوق العالمية محليا ودوليا من خلال تنمية اقتصادية وبيئية واجتماعية.