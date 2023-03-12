أسعار مواد البناء اليوم الاثنين في مصر

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تباينت أسعار مواد البناء فى مصر حيث استقر الحديد وارتفع الأسمنت مستهل تعاملات الأسبوع الجاري.



وينشر موقع "صدى البلد"، أسعار مواد البناء “ الحديد والأسمنت ” في مصر،اليوم الاثنين 13 مارس 2023، وفقًا لآخر تحديث بموقع الأسمنت المصري .



أسعار مواد البناء في مصر

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ونستعرض أسعار الحديد في مصر اليوم الاثنين على النحو التالي:سجل سعر حديد عز اليوم الاثنين 28300جنيه للطن.استقر سعر حديد بشاي اليوم الاثنين عند 28500جنيه للطن.وصل سعر حديد العتال اليوم الاثنين 27500جنيهًا للطن.سجل سعر حديد عطية اليوم الاثنين 27500جنيه للطنسجل سعر حديد سرحان اليوم الاثنين 26500جنيه للطن الواحد.سجل سعر حديد المراكبي اليوم الاثنين 27000 جنيه للطن الواحدسجل سعر حديد المصريين اليوم الاثنين 28300جنيه للطن مقارنة 27 الف جنيه مطلع الأسبوع الماضي.بلغ سعر حديد الكومي اليوم الاثنين نحو 27000جنيه للطن الواحدبلغ سعر حديد المعادي اليوم الاثنين نحو 27000جنيه للطن الواحد.بلغ سعر حديد العشرى اليوم الاثنين نحو 27000جنيه للطن الواحدبلغ سعر حديد مصر ستيل اليوم الاثنين نحو 27000جنيه للطن الواحدأسعار مواد البناء في مصر.. أسعار الأسمنت اليوم الاثنين:وشهدت أسعار الأسمنت ارتفاعا طفيفا اليوم الاثنين بقيمة تتراوح ما بين 5 الي 45 جنيها في الطن الواحد.وسجلت أسعار الأسمنت اليوم الاثنين ، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 1950جنيه لطن المسلح بزيادة 30جنيها مقارنة بسعر أمس .وسجلت أسعار الأسمنت اليوم الاثنين ، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 1920جنيه لطن النصر.وسجل سعر أسمنت شركة صناعات مواد البناء اليوم الاثنين 1900جنيه للطن .وسجل سعر أسمنت بشركة مصر للأسمنت المنيا اليوم الاثنين 1920جنيه للطن.وسجل أسمنت شركة وادى النيل اليوم الاثنين 1868 جنيها للطن.وسجل سعر أسمنت بشركة سيناء اليوم الاثنين 1880جنيه للطن.بلغ سعر أسمنت حلوان اليوم الاثنين عند 1930جنيه للطن .وسجل أسمنت السويدي اليوم الاثنين 1975جنيها للطن.وبلغ سعر أسمنت الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف"العسكرى بني سويف" اليوم الإثنين 1870جنيها للطن.وهذه الأسعار مواد البناء لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.