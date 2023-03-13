سعر الذهب اليوم الإثنين 13-3-2023 في مصر



سعر الذهب سعر الذهب

يرصد موقع "صدى البلد" سعر الذهب فى مصر مستهل تعاملات اليوم الاثنين 13 مارس 2023 على مستوى كافة الأعيرة وفقا Egypt Gold price today.



سعر الذهب دون مصنعية



عيار 24 الأعلى سعرا

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وسجل أعلى سعر ل جرام الذهب عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين نحو 2126 جنيها .سعر جرام الذهب عيار 22بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الاثنين نحو 1949جنيها.سعر عيار 21 الأشهر تداولاوسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين نحو 1860جنيها .سعر الذهب عيار 18بينما وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين نحو 1594جنيها .الذهب عيار 14بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الاثنين نحو 1240جنيها.عيار 12 الأقل سعربلغ سعر جرام الذهب عيار 12 الأقل سعرا اليوم الاثنين نحو 1063جنيها.سعر الجنيه الذهبوسجل سعر الجنيه الذهب بدون مصنعية اليوم الاثنين نحو 14880جنيها .سعر كيلو الذهببلغ سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين نحو 2.1مليون جنيه.سعر آوقية الذهبوسجل الذهب عالميا نحو 1869دولار للأوقية عند سعر إغلاق البورصة العالمية الجمعة الماضية.وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.عوامل تحدد سعر الذهب عالميا:يعد الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.وهناك العديد من العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها :معدل سعر الفائدة عالميا و يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصاديةأسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.يعد الذهب مكونا أساسي للاحتياطات النقدية فى العالم ومنها مصر ،يتكون الاحتياطي النقدي لمصر من احتياطيات الذهب والنقد الأجنبي المختلف بالإضافة لعوائد القطاع السياحي والصادرات المصرية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج ورسوم العبور في قناة السويس.