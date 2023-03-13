أسعار العملات فى مصر اليوم الإثنين 13-3-2023 مقابل الجنيه في بداية التعاملات بالبنوك



أسعار العملات أسعار العملات

سجلت أسعار العملات اليوم الإثنين 13-3-2023، مقابل الجنيه، في بداية التعاملات بالبنوك المصرية والعربية والإسلامية والأجنبية المختلفة، تباين في سعري الشراء والبيع، ويعرض موقع «جريدة المال» من خلال التقرير اليومي التالى سعر ومتوسط صرف 6 عملات وهم: « الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، و الريال السعودي، و الدينار الكويتي، و الدرهم الإماراتي»، بحسب المواقع الرسمية، وشاشات التداول اللحظية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.



أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.



سعر اليورو اليوم: 32.82 جنيه للشراء، و 32.93 للبيع.

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سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.09 جنيه للشراء، و 37.22 للبيع.سعر الريال السعودي اليوم: 8.21 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.49 جنيه للشراء، و 100.84 للبيع.سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق متوسط أسعار العملات اليوم.سعر الدولار في البنوك المصريةالبنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.البنك الأهلي الكويتي: 30.88 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.بنك سايب: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.سعر اليورو في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 32.51 جنيه للشراء، و 33.00 للبيع.البنك الأهلي القطري: 32.64 جنيه للشراء، و 33.11 للبيع.بنك مصر: 32.24 جنيه للشراء، و 33.00 للبيع.بنك الاستثمار العربي: 32.62 جنيه للشراء، و 33.11 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 36.62 جنيه للشراء، و 37.36 للبيع.المصرف المتحد: 36.62 جنيه للشراء، و 37.48 للبيع.بنك مصر: 36.62 جنيه للشراء، و 37.36 للبيع.بنك قناة السويس: 36.73 جنيه للشراء، و 37.48 للبيع.سعر الريال السعودي في البنوك المصريةالبنك الأهلى المصري: 8.18 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.البنك المصري الخليجي: 8.17 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.بنك مصر: 8.18 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.بنك الكويت الوطني: 8.01 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.سعر الدينار الكويتي في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 96.78 جنيه للشراء، و 100.63 للبيع.بنك التعمير والإسكان: 96.99 جنيه للشراء، و 100.84 للبيع.بنك مصر: 96.80 جنيه للشراء، و 100.63 للبيع.البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، و 100.86 للبيع.سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 8.37 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.بنك الإسكندرية: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.مصرف أبو ظبي الإسلامي: 8.41 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.