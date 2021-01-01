تجعل واقيات شاشة جديدة لـiPad الكتابة على الزجاج أشبه بالكتابة على الورق

يمكنك تدوين الملاحظات أو الرسم على iPad بشكل أجمل باستخدام النوع المناسب من واقي الشاشة حيث يجعل تركيبة pple's iPad و Pencil حلاً ممتازًا لتدوين الملاحظات أو الرسم الرقمي، ولكن على الرغم من أن كتابة الملاحظات ، أو إنشاء أعمال فنية على iPad تتمتع بالكثير من المزايا مقارنة باستخدام الورق والقلم التناظري، إلا أن الإحساس الفعلي بالكتابة باستخدام قلم ذي رأس بلاستيكي على الزجاج الأملس لجهاز iPad ليس رائعًا، يمكن أن يكون البلاستيك الصلب للقلم الذي يصطدم بالزجاج الصلب لجهاز iPad مزعجًا وزلقًا وغير سارٍ في الاستخدام إذا كنت معتادًا على الكتابة على الورق، ومع ذلك ليس بالضرورة أن يكون الأمر على هذا النحو، حيث هناك صناعة منزلية صغيرة من واقيات الشاشة الورقية لأجهزة iPad ،التي تعالج هذه المشكلة مباشرة هذا ما نشره موقع theverge
واذا كنت شخصا تقوم بتدوين ملاحظات مكتوبة بخط اليد على iPad كل يوم ،فننصحك بهذه الأنواع من واقيات الشاشة غير اللامعة حيث لها غرض مختلف عن واقي الشاشة البلاستيكي الشفاف النموذجي المصمم لمنع الخدوش على الشاشة، حيث تتميز بلمسات نهائية غير لامعة تنشر الضوء الخارج من الشاشة وتوفر نسيجًا أكثر خشونة للكتابة، وهذا له تأثير توفير مقاومة لطرف Apple
وهذا يجعل الكتابة على الزجاج أشبه بالكتابة على الورق، وتوفر مزيدًا من التحكم في ضرباتك، كما أنها تقلل من ضوضاء النقر على الزجاج التي تحصل عليها باستخدام Pencil على iPad. الكتابة، ومن خلال واقي الشاشة ليست أقل استجابة من دونها، ولا يزال بإمكانك التنقل في جهاز iPad بسهولة من خلال الضغطات العادية بالأصابع والضربات الشديدة، كما هو متوقع ان،يجعل جهاز iPad يبدو وكأنه ورقة، على الرغم من أنني لن أخبرك أنه هو نفسه تمامًا، على الرغم من وجود العديد من الخيارات خارج العلامة التجارية على المتجر التسوق الالكترونى بتكاليف أقل، ولكن يمكنك العثور على خيارات لكل iPad في السوق، بدءًا من طراز 9.7 بوصة الأساسي الذي تم إصداره قبل عامين وحتى أحدث وأكبر طرازات iPad Pro. عادةً ما يكلف واقي الشاشة غير اللامع أكثر من الواقي الأساسي الواضح، مع تشغيل إصدارات العلامة التجارية في أي مكان من 30 دولارًا إلى 45 دولارًا لكل منها.
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