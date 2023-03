تمتلئ متاجر جوجل وآبل للتطبيقات بمئات المراجعات المزيفة

صورة أرشيفية صورة أرشيفية

يفشل كل من متجر تطبيقات Apple و Google Play في منع المراجعات المزيفة من التسلل إلى أنظمتهما، وهو تحليل واسع النطاق أجرته شركة Which? البريطانية، وهي منصة تروج لاختيار المستهلك الواعي في شراء السلع والخدمات عن طريق اختبار المنتجات وإبراز المنتجات أو الخدمات المتدنية وزيادة الوعي بحقوق المستهلك وتقديم المشورة المستقلة.



وبحسب تقرير "The consumer champion" - وهو برنامج لبناء القدرات يهدف إلى تطوير وتعزيز منظمات المستهلكين والهيئات ذات الصلة من دول الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية والبلدان المرشحة - فإن ما يصل إلى ربع (25?) من التطبيقات على متجر Google Play من بين أفضل 100 تطبيق في فئات شائعة معينة لديها مراجعات مشبوهة ، بينما في متجر تطبيقات Apple ، وصل هذا الرقم إلى واحد من كل ستة (17) ?).



وتشير النتائج إلى أن ملايين المستهلكين قد يسلمون عن غير قصد بياناتهم الشخصية أو أموالهم إلى تطبيقات خدعت طريقها إلى أعلى متجرين للتطبيقات في العالم باستخدام تقييمات مزيفة، وخلال البحث ظهرت "Which?" بين عدد من التطبيقات التى تستخدم مراجعات وهمية من فئة الخمس نجوم بعد أن كشف بحث بسيط في Google عن عدد من الشركات التي تقدم خدمات مراجعة لمتاجر التطبيقات.



حتى أن البعض يدفع إلى Google للظهور في الجزء العلوي من نتائج البحث كشركات معلن عنها، بينما يبيع مراجعات مزيفة للتطبيقات في متجر Google الخاص، وتقدم خدمات وسيط المراجعة تنزيلات مجمعة أو مراجعات أو أصوات مؤيدة للمساعدة في دفع التطبيقات إلى أعلى التصنيفات ، مما يجعلها تبدو أكثر شهرة.



وفي الوقت نفسه ، تتلاعب الأصوات المؤيدة بما يراه مستخدمو متجر التطبيقات - يتم تصنيف المراجعات تلقائيًا حسب "مفيدة" أو "مدى الصلة" بحيث يظهر أولئك الذين لديهم عدد أكبر من الأصوات أولاً ، مما يعني أنه يمكن للمطورين عرض مراجعات إيجابية ودفن التعليقات السلبية.



ويزعم أحد مواقع وسطاء المراجعة الوهمية ، reviewlancer ، أنه باع ما يقرب من 53000 مراجعة وتبادل أكثر من 130.000 تقييم بين التطبيقات، وهناك أداة أخرى تسمى AppSally ، تقدم معالجة مراجعة للعديد من المنصات وقد ظهرت في أي منها؟ تحقيقات مراجعة زائفة.



كذلك فإن Which? عثروا أيضًا على مجموعات تداول للمراجعة على Facebook ، حيث يتداولون علنًا في مجموعات بأسماء مثل "تقييمات ومراجعات تطبيقات Android" أو "مراجعات التطبيقات".



وقام العديد من المستخدمين بالاتصال بالباحثين الذين تظاهروا بأنهم مطورون يبحثون عن مراجعات مزيفة لتطبيق ما ، حيث قدموا مراجعات مقابل 1.70 جنيهًا إسترلينيًا، وردًا على التحقيق ، أزالت Meta عددًا من مجموعات Facebook هذه لانتهاكها سياساتها.