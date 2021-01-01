يؤجل Rocket Lab إطلاقه الثاني من الأراضى الأمريكية بسبب الطقس

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أجلت شركة Rocket Lab الإطلاق المخطط له لمهمتها الثانية من الولايات المتحدة بسبب ظروف الرياح غير المواتية، ولكن ستتمكن من مشاهدة الإطلاق على الهواء قريبًا بمجرد أن تختار الشركة تاريخ إطلاق جديد، وكان من المقرر أن ينطلق صاروخ Rocket Lab Electron Booste في مهمة تسميها الشركة "أقوى معًا" من منشأة الطيران Wallops التابعة لناسا في فيرجينيا.

ووفقا لما ذكره موقع "Space"، كتبت الشركة على تويتر، "إننا نتراجع عن محاولة الإطلاق اليوم في @ NASA_Wallops بسبب الرياح القوية في المستوى العلوي"، مضيفة، "لدينا فرص عمل احتياطية خلال الأسبوع المقبل وسنشارك تاريخ إطلاق مستهدف جديد قريبًا".

يحمل الصاروخ الذي يبلغ طوله 59 قدمًا (18 مترًا) قمرين صناعيين بفتحة اصطناعية (SAR) لشركة Capella Space ومقرها سان فرانسيسكو.
إذا سار كل شيء وفقًا للخطة، فسيتم نشر المركبتين الفضائيتين في مدار دائري على ارتفاع 370 ميلاً (600 كيلومتر) فوق الأرض بعد حوالي 57.5 دقيقة من الإقلاع.

ستنضم الأقمار الصناعية إلى كوكبة SAR في Capella Space، والتي تزود العملاء بصور مفصلة للأرض ليلاً ونهارًا، في جميع الظروف الجوية.

تسمح هذه المركبة الفضائية لـ "Capella Space بتقديم صور SAR بأعلى جودة وأعلى دقة متاحة تجاريًا مع أسرع وقت من الطلب إلى التسليم، وتمكين المؤسسات في جميع أنحاء القطاعين العام والخاص من اتخاذ قرارات مستنيرة ودقيقة.

أطلقت شركة Rocket Lab حوالى 33 مهمة مدارية باستخدام الإلكترون ذي المرحلتين حتى الآن، جميعها باستثناء واحدة منها من مجمع الإطلاق 1 في نيوزيلندا.

المصدر: اليوم السابع

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