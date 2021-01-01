تعلم كيفية اكتشاف رسائل البريد الخادعة بواسطة الذكاء الاصطناعى



الذكاء الاصطناعى الذكاء الاصطناعى

كشفت جوليا أوتول، الرئيس التنفيذي لشركة MyCena Security Solutions، إن اكتشاف رسائل التصيد الاحتيالي التي تم إنشاؤها بواسطة ChatGPT أصعب بكثير من اكتشاف الرسائل التي تم إنشاؤها بواسطة البشر، لكن هناك خمس طرق لاكتشاف رسائل البريد الإلكتروني المخادعة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.



التحقق من عنوان البريد الإلكتروني

وفقا لما ذكره موقع "business insider"، يمكنك "تمرير الماوس" فوق رابط "اتصل بنا" على جهاز الكمبيوتر، لمعرفة إلى أين يتجه بريدك الإلكتروني حقًا، فمع أي بريد إلكتروني مشبوه، مرر مؤشر الماوس فوق عنوان البريد الإلكتروني وتحقق من أنه من النطاق (أي عنوان موقع الويب) الذي تتوقعه بالفعل.



ضع السياق في الاعتبار

إذا اتصل البنك الذي تتعامل معه أو أي مؤسسة أخرى بك لطلب المعلومات بشكل عاجل، فيجب أن تكون في حالة تأهب على الفور.

فكر في السياق، لماذا يحتاجون إلى هذه المعلومات؟ لماذا الان؟ تتجنب البنوك والمؤسسات التي تتمتع بالدهاء الأمني وضع عملائها في مناصب تُطلب فيها معلومات سرية على الفور."

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تجنب الارتباطات التشعبيةقد تبدو الارتباطات التشعبية إلى مواقع الويب المصرفية المضمنة في رسالة بريد إلكتروني طريقة سهلة للقيام بالأشياء، ولكن البنك الشرعي سيسمح لك أيضًا بالاتصال عبر الهاتف.إذا وصل بريد إلكتروني يطلب معلومات شخصية، فلا تضغط أبدًا على الرابط، تحقق من صحته أولاً.انتبه إلى العمل الفنيقد يكون الذكاء الاصطناعى ChatGPT قادرًا على إنشاء نسخة واضحة، ولكن لن تتمكن العصابات الإجرامية من الوصول إلى الأصول الرقمية الصحيحة.هذا يعني أن كل شيء من رؤوس الصفحات إلى الروابط التي يُطلب منك الضغط عليها قد يبدو خاطئًا.غالبًا ما يقوم المهاجمون بقص ولصق صور الشركة مباشرة من الإنترنت، ولكن هذا سيشوه الصورة ويجعلها تبدو باهتة أو خارج نطاق التركيز.إذا كانت أي صور أو عمل فني في رسالة بريد إلكتروني تبدو ذات جودة رديئة، فقد يشير ذلك أيضًا إلى أنها تصيد احتيالي.تحقق من أي بريد إلكتروني مقابل موقع الويبعلى الرغم من أن ChatGPT رائع في إنشاء النصوص، إلا أنه لا يقدم تفاصيل دقيقة، مما قد يشير إلى البريد الإلكتروني الضار.عندما تتلقى بريدًا إلكترونيًا يثير قلقك، قم بزيارة موقع المرسل الظاهر مباشرة.. هل هناك عبارات أو علامات تجارية يميلون إلى استخدامها في الاتصالات؟ هل هذه التفاصيل مدرجة في البريد الإلكتروني؟ إذا كان هناك أي شيء يبدو مريبًا، فمن المحتمل أن يكون من إنشاء ذكاء اصطناعى للخداع.