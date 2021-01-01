تعتبر أدوات الذكاء الاصطناعى مثل ChatGPT أكثر خطورة من السلاح النووى



ChatGPT ChatGPT

الذكاء الاصطناعيAL على وشك إحداث ثورة في كل جانب من جوانب الحياة تقريبًا للأفضل حيث تعمل مجموعة من الأدوات الجديدة المتطورة بالفعل على هدم حواجز اللغة، وإتمام المهام الشاقة، واكتشاف السرطان، وتهدئة الوحدة، إذا كنت تستمع الى أدوات الذكاء الاصطناعى AL، فاننا نتفق على أن الذكاء الاصطناعي ALعلى وشك إحداث ثورة في الحياة - ولكن إلى الأسوأ، حسب ما نشر على موقع washingtonpost



ويرى المتشائمون أن الذكاء الاصطناعى AL يمتص ويعكس أسوأ تحيزات المجتمع، ويهدد سبل عيش الفنانين والعاملين ذوي الياقات البيضاء، ويديم عمليات الاحتيال والمعلومات المضللة، على حد قولهم، حيث ان أحدث موجة من الذكاء الاصطناعيAL جعلت صناعة التكنولوجيا ومنتقديها في حالة جنون.



ويبدو أن ما يسمى بأدوات الذكاء الاصطناعي Alالتوليدية مثل ChatGPT و Replika و Stable Diffusion ، والتي تستخدم برامج مدربة خصيصًا لإنشاء نصوص وصور وأصوات وفيديو شبيهة بالبشر، تعمل على طمس الخطوط الفاصلة بين الإنسان والآلة والحقيقة والخيال.

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ونظرًا لأن القطاعات التي تتراوح من التعليم إلى الرعاية الصحية إلى التأمين إلى التسويق، تنظر في كيفية قيام الذكاء الاصطناعيAL بإعادة تشكيل أعمالها، فقد أدى تصاعد الضجيج إلى ظهور آمال جامحة، بسبب الشعور بأن الآلات أصبحت ذكية جدًا وسريعة جدًا - ويمكن أن تنزلق يومًا ما خارجة عن سيطرتنا، قال خبير أخلاقيات التكنولوجيا تريستان هاريس مؤخرًا: "ما هي الأسلحة النووية للعالم المادي" ، "الذكاء الاصطناعي هو كل شيء ".يقول الخبراء إن الفوائد والجوانب المظلمة حقيقية، لكن على المدى القصير، قد تكون الآمال والمخاطر، التي ينطوي عليها الذكاء الاصطناعي ALالتوليدي” أكثر تواضعًا مما تبدو عليه العناوين الرئيسية.قالت مارغريت أومارا ، أستاذة التاريخ في جامعة واشنطن: "مزيج من السحر، والخوف، أو النشوة، والقلق، هو شيء استقبل كل موجة تكنولوجية جديدة، منذ أول كمبيوتر رقمي بالكامل"، كما هو الحال مع التحولات التكنولوجية السابقة، أضافت مارغريت، يمكن لنماذج الذكاء الاصطناعي ALالحالية، أتمام بعض المهام اليومية، وتجنب بعض أنواع الوظائف، وحل بعض المشكلات، وتفاقم مشكلات أخرى، لكن "لن تكون القوة الوحيدة التي تغير كل شيء".الجديد هو الحماس الذي يحيط بالذكاء الاصطناعي التوليدي، وهو فئة من أدوات الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على محيطات البيانات لإنشاء المحتوى الخاص بها - الفن والأغاني والمقالات وحتى كود الكمبيوتر - بدلاً من مجرد تحليل المحتوى الذي أنشأه البشر أو التوصية به، في حين أن التكنولوجيا الكامنة وراء الذكاء الاصطناعي التوليدي كانت تختمر لسنوات في مختبرات الأبحاث ، بدأت الشركات الناشئة والشركات مؤخرًا فقط في إطلاقها للجمهور.أدوات مجانية مثل chatbot ChatGPT من OpenAI ومولد الصور DALL-E 2 استحوذت على التخيلات حيث يشارك الناس طرقًا جديدة لاستخدامها ويتعجبون من النتائج، شعبيتها جعلت عمالقة الصناعة، بما في ذلك Microsoft وGoogle وFacebook ، يتسابقون لدمج أدوات مماثلة في بعض منتجاتهم الأكثر شهرة، من محركات البحث إلى معالجات تصادم الضجة والخوف في أحدث طفرة في صناعة التكنولوجيا.