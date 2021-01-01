6 علامات توضح شخصية الصديق المزيف..خلى بالك..

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في بعض الحالات نجد أشخاصًا من حولنا لا نعرف عندما يقومون بالتحدث معنا هل يقومون بذلك بدون مصلحة أو يتلاعبون بنا وقد يستغلونا، من أجل مصلحة لهم..



قد لا يتعرف الشخص على من يستغله إلا بعد مرور وقت طويل، لتحقيق مكاسب شخص ما، ويعتبر الشخص الذى كبر في مناخ عائلى إيجابى أكثر حزم من غيره مما يجعله أقل احتمال من أن يتعرض لذلك الاستخدام، ولمعرفة الطرق المختلفة التي تدل على الإستخدام، يمكن متابعة التقرير التالى، وفقًا لموقع "verywellmind".



العلامات التي تظهر أن الشخص يستخدم

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