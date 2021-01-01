عادات صحية تقدرى تحافظى على وزنك.. نفذيها

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تسعى كل فتاة إلى أن تمتلك جسد رشيق ومتناسق، مع إتباع نظام صحى في العناصر الغذائية للجسم، ليكون صحى وفى نفس الوقت لا تشعر بالإرهاق.



وبعض الفتيات والأشخاص من يهتمون بنظام الطعام لتقليل من وزنهم قد يجدون صعوبة في الثبات و الحافظ على الوزن الذين وصلوا إليه، ويوجد طرق للحفاط على الوزن دون زيادة فيه، وفقاَ لموقع "healthshots".



كيف تحافظ على خسارة الوزن:

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التمرين باستمرار:يجب على من يرغب في أن يحافظ على وزنه أن يقوم بعمل تمارين رياضية بشكل روتينى، للحصول على فقد للوزن، لأن النشاط البدنى ضرورى للحفاظ على سخارة الوزن ويجب أن تكون الرياضة حوالى نصف ساعة على الأقل، مثل تمارين الركض أو المشى أو ركوب الدراجات، لمزيد من بناء العضلات والتمثيل الغذائي، للحصول على نتيجة سريعة ومرضية.اختيار نظام غذائى دائم:يجب عدم القيام بالأنظمة التي تجوع الجسم بشكل كبير، لأنه يصعب أتباعها لفترة طويلة ولهذا يجب التركيز على تناول أطعمة صغيرة ويكون بها العناصر الغذائية المفيدة مع التقليل من السعرات الحرارية، عن طريق إدخال الفواكه والخضروات والبروتين الخال من الدهون مع تجنب المشروبات السكرية والأطعمة المصنعة.عقلية إيجابية:جيب للحصول على وزن مثالى أن يكون في عقلية إيجابية للمحافظة على الوزن الذى خسره، عن طريق الأحتفال عند إحراز تقدم مع تجاهل أوقات الفشل، مع عدم جعل العقل يؤثر على ذلك، مع تذكير النفس أن فقدان الوزن رحلة يجب الشعور بالحماس مع الأستمرار بشكل جاد.وضع أهداف واقعية:من أفضل الأشياء الذى يجب الحرص عليها هو وضع أهداف واقعية حتى يمكن الأستمرارا عليها وتحقيقها، مع جعل الشخص متحفز ومركز وواعى ليحافظ على وزنه، مع تجنب الجهاد والحصول على النوم الكافى، ويجب أن يعرف ما الذى يأكله حتى لا يزيد من وزنه الذى يريد أن ينقصه بشكل صحى.