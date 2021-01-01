شاهد نجم القطب الأكبر في السماء ..اليوم..

آخر الأخبارعلم وتقنية › شاهد نجم القطب الأكبر في السماء ..اليوم..

صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يمكن للراصدين في الوطن العربي مساء اليوم الأحد 12 مارس استخدام نجوم الدب الأكبر للعثور على نجم الشمال أو كما يسمى بولاريس او نجم الجدي، ولعدة ليالي قادمة في الأفق الشمالي في منتصف المساء.

وأضاف علماء الفلك أن توجد نجوم الدب الأكبر على ارتفاع منخفض في الافق الشمال الشرقي عند بداية الليل ولكنها سترتفع لأعلى خلال ساعات المساء، لتصل إلى أعلى نقطة لها في الساعات الأولى بعد منتصف الليل.

وللعثور على نجم الشمال يستخدم النجمان الخارجيان ضمن مغرفة الدب الأكبر (الدب و المراق) حيث يشيران على الدوام نحو نجم الشمال ويمكن ملاحظة أن هذا النجم يقع في نهاية نجوم الدب الأصغر.

وأضاف العلماء إن الحركة الظاهرية من ليلة الى الليلة التالية لهذه النجوم التي تدور حول نجم القطب تشبه دب يدور حول فريسته ويبحث عن طريقة ليهجم، والعديد من الثقافات القديمة من الإغريق واليونان إلى الهنود الحمر ربطوا هذه النجوم إلى حيوان الدب .

جدير بالذكر أن دوران نجوم الدب الاكبر وغيرها من المجموعات النجمية حول نجم القطب الشمالي هو نتيجة لدوران الارض حول محورها.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على شاهد نجم القطب الأكبر في السماء ..اليوم..

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
1351

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager