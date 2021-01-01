شاهد نجم القطب الأكبر في السماء ..اليوم..



صورة أرشيفية صورة أرشيفية

يمكن للراصدين في الوطن العربي مساء اليوم الأحد 12 مارس استخدام نجوم الدب الأكبر للعثور على نجم الشمال أو كما يسمى بولاريس او نجم الجدي، ولعدة ليالي قادمة في الأفق الشمالي في منتصف المساء.



وأضاف علماء الفلك أن توجد نجوم الدب الأكبر على ارتفاع منخفض في الافق الشمال الشرقي عند بداية الليل ولكنها سترتفع لأعلى خلال ساعات المساء، لتصل إلى أعلى نقطة لها في الساعات الأولى بعد منتصف الليل.



وللعثور على نجم الشمال يستخدم النجمان الخارجيان ضمن مغرفة الدب الأكبر (الدب و المراق) حيث يشيران على الدوام نحو نجم الشمال ويمكن ملاحظة أن هذا النجم يقع في نهاية نجوم الدب الأصغر.

قد يعجبك أيضا...

وأضاف العلماء إن الحركة الظاهرية من ليلة الى الليلة التالية لهذه النجوم التي تدور حول نجم القطب تشبه دب يدور حول فريسته ويبحث عن طريقة ليهجم، والعديد من الثقافات القديمة من الإغريق واليونان إلى الهنود الحمر ربطوا هذه النجوم إلى حيوان الدب .جدير بالذكر أن دوران نجوم الدب الاكبر وغيرها من المجموعات النجمية حول نجم القطب الشمالي هو نتيجة لدوران الارض حول محورها.