شاهد نجم القطب الأكبر في السماء ..اليوم..

يمكن للراصدين في الوطن العربي مساء اليوم الأحد 12 مارس استخدام نجوم الدب الأكبر للعثور على نجم الشمال أو كما يسمى بولاريس او نجم الجدي، ولعدة ليالي قادمة في الأفق الشمالي في منتصف المساء.
وأضاف علماء الفلك أن توجد نجوم الدب الأكبر على ارتفاع منخفض في الافق الشمال الشرقي عند بداية الليل ولكنها سترتفع لأعلى خلال ساعات المساء، لتصل إلى أعلى نقطة لها في الساعات الأولى بعد منتصف الليل.
وللعثور على نجم الشمال يستخدم النجمان الخارجيان ضمن مغرفة الدب الأكبر (الدب و المراق) حيث يشيران على الدوام نحو نجم الشمال ويمكن ملاحظة أن هذا النجم يقع في نهاية نجوم الدب الأصغر.
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