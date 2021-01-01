أبرزها خسارة الوزن.. أسباب تدفعك للتنوع في طعامك

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أن تقرر ما ستأكله كل يوم هو أمر متعب بالتأكيد وأن تقوم بإعداد كمية من الطعام مرة واحدة لتناولها طوال الأسبوع يمنحك المزيد من الوقت للاسترخاء ولكنه سيصبح أمر ممل أن تأكل كل يوم نفس الطعام.



وإذا كنت ترى أن الملل أمر يمكن التغاطي عنه إلا أن تعرضك للكثير من المشكلات الصحية التي قد تتسبب نتيجة تناول نفس الطعام أمر لا يمكن التغاطي عنه فالتنوع في تناول الطعام لا يقضي على الملل فقط ولكنه يساهم في تحسين صحة الجسم بشكل عام.



خاصة وأن تناولك لنفس الطعام يوميا قد يكون السبب في عدم حصولك على كل التغذية التي تحتاجها كما يمكن أن يحرم جسمك من العناصر الغذائية التي يحتاجها ومن أبرز الأسباب التي تدفعك للتنوع فيما تتناوله وفقا لموقع سينت.

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