للعاملين أثناء الليل.. نصائح غذائية للحفاظ على صحة الأمعاء

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وفي كثير من الناس ، تظهر أعراض القلق والتوتر والغضب وما إلى ذلك أيضًا بسبب ظروف العمل هذه، وقد لوحظ أيضًا أن العديد من هؤلاء الأشخاص يشكون من صحة الأمعاء مثل الإمساك ، والحموضة ، وآلام البطن ، وحركات فضفاضة ، وتشنجات في البطن ، وما إلى ذلك ، كل هذا يحدث بسبب عادات غذائية معينة.



كما يميل معظم الأشخاص الذين يعملون في وقت متأخر من الليل إلى تناول أطعمة ثقيلة في الليل ، مما قد يؤدي إلى تدهور صحتهم، ويتباطأ التمثيل الغذائي في الجسم في الليل ويبطئ الهضم أيضًا ، لذلك يجب تناول الطعام الخفيف فقط في الليل، وذلك حسب ما ذكره موقع timesofindia.



وبسبب عدم القيام بذلك ، تبدأ أعراض مثل تقلصات البطن والإمساك في الظهور، والاستيقاظ ليلا لا يعطي راحة للمعدة وبسبب تأثر الساعة الداخلية للمعدة ، قد يكون هناك غاز أو ألم في المعدة.

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ومن جانبهم، يتفق خبراء الصحة على أنه يجب على المرء تجنب العمل لوقت متأخر من الليل، ولكن إذا لم يستطع الشخص تجنب مثل هذه المواقف ، فيمكنه تحسين عاداته الغذائية.فيما يلي بعض العادات الغذائية التي يجب على المرء اتباعها لفحص صحة أمعائه.-يجب تجنب الإفراط في تناول الكافيين وعدم تناول أكثر من كوبين من الشاي أو القهوة.-إذا شعر الشخص بالنعاس الشديد ، يجب تناول شاي الأعشاب لتجنب الإفراط في تناول الكافيين.-إلى جانب ذلك ، يجب أن تأكل طعامًا خفيفًا في الليل، واختر الوجبات الخفيفة التي لا تحتوي على الكثير من الفلفل والتوابل.-عند الانتهاء من العمل ، تأكد من تضمين الكربوهيدرات والبروتين والدهون الصحية في الوجبة الأولى من اليوم.-تجنب تناول الأطعمة المقلية والسريعة مثل البيتزا والبرجر والخبز والأشياء الحلوة والمخفوقات والأطعمة المعلبة والشوكولاتة وغيرها أثناء الليل لأنها تميل إلى زيادة مستويات السكر في الدم.-إذا شعر الشخص بالجوع ليلاً ، فيمكنه تناول السلطات المصنوعة من الخضروات أو الفواكه الخضراء وما إلى ذلك ، ولكن تأكد من أنها ليست نيئة ومطهوة بالبخار أو مسلوقة.-على الرغم من أنه قد قيل عدة مرات ، إلا أنه يمكن تناول اللبن الرائب في الليل للحفاظ على صحة الأمعاء قوية.