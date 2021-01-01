طقس اليوم .. الأرصاد تفجر مفاجأة وتحذر منه



طقس اليوم طقس اليوم

كشفت هيئة الأرصاد الجوية حقيقة ما يتداوله الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول عاصفة التنين التي تضرب البلاد اليوم الاثنين، وهو ما لم تؤكده الهيئة لذلك فهو أمر عارٍ تماماً من الصحة.



التقلبات الجوية

وتشهد البلاد حالة من التقلبات الجوية اليوم، بحسب هيئة الأرصاد الجوية ، تبدأ على أقصى الساحل الغربي عند، مطروح والسلوم، صباحا بسقوط أمطار متفاوتة الشدة يصاحبها الرعد في بعض الأحيان، ولكن الأجواء تكون مختلفة تماما في ساعات الصباح على القاهرة.



التقلبات الجوية

وكشفت هيئة الأرصاد أن القاهرة تتأثر وكذلك شمال الصعيد برياح جنوبية تؤدي الي ارتفاع درجات الحرارة ومن المتوقع أن تسجل القاهرة 28 درجة؛ ولكن سرعان ما تنخفض درجات الحرارة مع دخول الليل كما يوجد فرصة لسقوط أمطار خفيفة.

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رياح مثيرة للرمال والأتربةكما تنشط الرياح على بعض المناطق من ( القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة. .كما توجد فرص أمطار خفيفة ليلا على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة.عاصفةوكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم ، إذ يسود البلاد، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.أمطار رعديةوذكرت الأرصاد - في بيان أنه من المتوقع أمطار خفيفة إلى متوسطة مساء قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، قد تغزر أحيانا على السلوم ومطروح، تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.. كما متوقع نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة.أمطار رعديةوعن درجات الحرارة المتوقعة، اليومالعظمى الصغرىالقاهرة 28 15العاصمة الإدارية 28 146 أكتوبر 29 15بنهـا 28 15دمنهور 27 13وادي النطرون 27 13كفر الشيخ 28 15المنصورة 28 15الزقازيق 29 15شبين الكوم 28 14طنطا 28 14دمياط 27 13بورسعيد 27 13الإسماعيلية 28 14السويس 28 14العريش 26 13رفح 26 13رأس سدر 26 16نخل 27 05كاترين 22 07الطور 27 16طابا 28 15شرم الشيخ 29 16الإسكندرية 21 13العلمين الجديدة 21 13مطروح 19 12السلوم 18 11سيوة 24 12رأس غارب 30 15الغردقة 28 16سفاجا 30 14مرسى علم 30 14شلاتين 30 14حلايب 27 15أبو رماد 27 15رأس حدربة 28 15الفيوم 29 11بني سويف 29 12المنيا 29 12أسيوط 29 12سوهاج 30 13قنا 30 13الأقصر 30 14أسوان 31 14الوادى الجديد 31 12أبوسمبل 30 14