وزارة التعليم تحدد شروط التقدم لوظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شروط العمل بوظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية وهي كالآتي:



ـ يتم فتح باب التقدم من 12مارس 2023 حتى 19 مارس 2023.

ـ ألا يزيد عمر المتقدم عن 55 عام بأكتوبر 2023.

ـ يتاح التقديم للعاملين بالمدارس الحكومية والحكومية لغات والإدارات

والمديريات التعليمية المحددة لكل مدرسة.

ـ يتاح التقديم لوظائف معلمى المواد الثقافية من معلمي التعليم

العام والفنى.

ـ يتاح التقديم للوظائف المتخصصة الفنية لمعلمي التعليم الفني فقط.

ـ سيتم التعامل مع الناجحين في الاختبارات بنظام الندب من جهة العمل

إلى المدرسة التي تم التقديم لاللتحاق بها.

ـ فى حالة الإشـارة إلى شهادات علمية أو شهادات خبرة يجب التأكد مـن

اعتماد هذه الأوراق من جهاتها الرسمية، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه

للمسائلة القانونية والاستبعاد نهائيًا بدون الرجوع على الوزارة بأى

حق قانونى.

ـ ملء استمارة التقديم، على الرابط التالي: eg.gov.emis.tawzef





وأوضحت الوزارة أن هناك مميزات للعمل بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، من بينها: العمـل فـى بيئة تعـليمية حديثـة تـقوم على التـطوير المستمـر والشامل، وتدريب تقني مستمر عالى الجـودة على مـستوى دولي على أيدى خبراء معتمدين، وفـرص للـحصول على خـبـرات عملية عديدة تساهم في بناء مركز علمي متميز، وحوافز معنوية و مادية عديدة مرتبطة بالأداء.



وبالنسبة للوظائف المطلوبة، شملت" مسئول شئون عاملين ومسئول تقييم وامتحانات واخصائى تطوير تكنولوجى ومعلم math ، ومعلم اقتصاد وتربية وطنية وتربية رياضية واللغة العربية ومعلم حاسب آلى، ومعلم لغة إنجليزية وكيمياء وفيزياء ودرسات واقتصاد ومعلم صياغة الحلى والمجوهرات بمدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية.



وتقوم مدارس التكنولوجيا التطبيقية على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركات القطاع الخاص ومؤسسات تعليمية مرموقة؛ للحفاظ على جودة المدرسة والعملية التعليمية بها، وتهدف إلى تكوين منظومة تعليمية متكاملة تطبق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب والتقييم والمناهج الدراسية المتبعة بها، وقادرة على تطوير التعليم الفني بمصر وجعله يواكب أفضل النظم التعليمية بالعالم، وإعداد خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلى والدولي.



جدير بالذكر أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية المتاح التقدم إليها هي:

مدرسة We للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الجيزة.

مدرسة We للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.

مدرسة We للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الإسكندرية.

مدرسة We للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة السويس.

مدرسة We للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة المنيا.

مدرسة We للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الوادي الجديد.

مدرسة ظُهر للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة بورسعيد.

مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.

مدرسة MCV للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الشرقية.

مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القليوبية.

مدرسة الشهيد النقيب أحمد حامد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.

مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة المنوفية.

مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.

مدرسة غبور 1 للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.

مدرسة I-Tech للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.

مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الجيزة.

مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.