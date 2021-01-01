دار الإفتاء: للحامل يجوز لها الإفطار في رمضان في هذه الحالة

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صورة الخبر: دار الإفتاء
دار الإفتاء

قالت دار الإفتاء إنه إذا كانت المرأة تستطيع الصيام مع وجود الحمل بغير ضررٍ يقع عليها أو على جنينها فيجب عليها الصيام، أما إذا خافت على نفسها من ضررٍ يلحقها أو يلحق جنينها بسبب الصيام فلها أن تفطر، وتقضي بعد ذلك الأيام التي أفطرتها.

قالت دار الإفتاء إن الأزمات تعلمنا ترك التبذير والإسراف، وتنمي روح الاهتمام بالفقراء.

وأوضحت الدار أن الشرع حث المقتدرين من خلال الجمعيات والمؤسسات الخيرية والأفراد على التكافل للتخفيف من آثار الغلاء عن المحتاجين؛ وهذا من باب التعاون على البر المأمور به شرعًا.

المصدر: elbalad

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