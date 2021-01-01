الأشخاص الذي يعانون من هشاشة العظام .. أكتشف الأسباب

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هشاشة العظام

يعد فقدان العظام جزءًا طبيعيًا من الشيخوخة لكن بعض الأشخاص يعانون من هشاشة العظام بشكل أسرع من المعتاد وفى سن صغيرة .. فما السبب؟

تفقد النساء العظام بسرعة في السنوات القليلة الأولى بعد انقطاع الطمث الأكثر عرضة للإصابة بـ هشاشة العظام، خاصة إذا بدأ انقطاع الطمث مبكرًا قبل سن 45 أو إذا تم استئصال المبايض.

ووفقا لما جاء موقع “ NHS” يمكن أن يؤثر مرض هشاشة العظام على الرجال والنساء الأصغر سنًا والأطفال وتؤدي العديد من العوامل الأخرى لزيادة الإصابة بالمرض.

ويمكن أن يكون تناول أقراص الستيرويد بجرعات عالية لأكثر من 3 أشهر، والحالات الطبية الأخرى مثل الحالات الالتهابية أو الحالات المتعلقة بالهرمونات أو مشاكل سوء الامتصاص وتاريخ عائلي لهشاشة العظام خاصة كسر الورك لدى أحد الوالدين

الاستخدام طويل الأمد لبعض الأدوية تزيد نسب الإصابة بمرض هشاشة العظام والتي يمكن أن تؤثر على قوة العظام أو مستويات الهرمون مثل أقراص مضادات الإستروجين التي تتناولها العديد من النساء بعد الإصابة بسرطان الثدي.


الإصابة باضطراب في الأكل مثل فقدان الشهية أو الشره المرضي، ووجود مؤشر كتلة جسم منخفض (BMI)، ولا تمارس الرياضة بانتظام، والإفراط في الشرب والتدخين

المصدر: موقع “ NHS”

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