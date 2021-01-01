الأشخاص الذي يعانون من هشاشة العظام .. أكتشف الأسباب

يعد فقدان العظام جزءًا طبيعيًا من الشيخوخة لكن بعض الأشخاص يعانون من هشاشة العظام بشكل أسرع من المعتاد وفى سن صغيرة .. فما السبب؟
تفقد النساء العظام بسرعة في السنوات القليلة الأولى بعد انقطاع الطمث الأكثر عرضة للإصابة بـ هشاشة العظام، خاصة إذا بدأ انقطاع الطمث مبكرًا قبل سن 45 أو إذا تم استئصال المبايض.
ووفقا لما جاء موقع “ NHS” يمكن أن يؤثر مرض هشاشة العظام على الرجال والنساء الأصغر سنًا والأطفال وتؤدي العديد من العوامل الأخرى لزيادة الإصابة بالمرض.
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