شوبير هذا هو المسؤول عن الخسارة "المهينة" للأهلي المصري أمام صن داونز

عاتب حارس المنتخب المصري والنادي الأهلي السابق، الإعلامي أحمد شوبير، إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بعد هزيمة الفريق الأحمر الثقيلة أمس السبت في دوري أبطال إفريقيا.
وتكبد الأهلي هزيمة عريضة أمام مضيفه صن داونز الجنوب إفريقي بنتيجة 2-5 لحساب الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" تعليقا على الهزيمة: "ليس أفضل من الصراحة، نساند ونؤيد في الصح ولا بد من المواجهة عند الخطأ.. إذا كان مارسيل كولر، مدرب الأهلي، واللاعبون يتحملوا جزءا كبيرا من هزيمة الفريق القاسية اليوم (أمس)، فالأكيد أن الجزء الأكبر والأخطر يقع على الإدارة برئاسة الخطيب".
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