فيديو .. ما حدث داخل متجر خلال هزة أرضية عنيفة بولاية قيصري التركية



هزة أرضية عنيفة بولاية قيصري التركية هزة أرضية عنيفة بولاية قيصري التركية

كاميرا مراقبة مثبتة داخل "سوبر ماركت" توثق الزلزال الذي ضرب ولاية قيصري وسط تركيا

وثقت كاميرا المراقبة ارتجاج متجر بهزة أرضية عنيفة في ولاية قيصري وسط تركيا صباح الجمعة.



وبحسب ما تم تداوله فقد التقطت كاميرا مراقبة داخل سوبر ماركت لحظة حدوث هزة أرضية في ولاية قيصري وسط تركيا.



وكان زلزال جديد بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر، ضرب ولاية قيصري وسط البلاد.

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وأفادت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" بأن الزلزال وقع على عمق 7 كم.وتمر تركيا بعدد من الهزات الأرضية والكوارث الطبيعية منذ أن ضربها الزلزال المدمر في السادس من فبراير الماضي، حيث تعرضت مدينة بودروم بولاية موغلا التركية، لعاصفة شديدة خلفت بعض الأضرار المادية.ووثق مقطع فيديو العاصفة التي تسببت في ارتفاع لأمواج البحر، حيث تعدت آثارها إلى البر متسببة في أضرار بالمحلات التجارية القريبة من الشاطئ، وهلع بين المتواجدين بالمنطقة.https://arabic.rt.com/world/1442127-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%AB%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%8A%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88/?utm_source=browser&utm_medium=push_notifications&utm_campaign=push_notifications