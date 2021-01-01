فيديو .. ما حدث داخل متجر خلال هزة أرضية عنيفة بولاية قيصري التركية

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › فيديو .. ما حدث داخل متجر خلال هزة أرضية عنيفة بولاية قيصري التركية

صورة الخبر: هزة أرضية عنيفة بولاية قيصري التركية
هزة أرضية عنيفة بولاية قيصري التركية

كاميرا مراقبة مثبتة داخل "سوبر ماركت" توثق الزلزال الذي ضرب ولاية قيصري وسط تركيا
وثقت كاميرا المراقبة ارتجاج متجر بهزة أرضية عنيفة في ولاية قيصري وسط تركيا صباح الجمعة.

وبحسب ما تم تداوله فقد التقطت كاميرا مراقبة داخل سوبر ماركت لحظة حدوث هزة أرضية في ولاية قيصري وسط تركيا.

وكان زلزال جديد بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر، ضرب ولاية قيصري وسط البلاد.

وأفادت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" بأن الزلزال وقع على عمق 7 كم.

وتمر تركيا بعدد من الهزات الأرضية والكوارث الطبيعية منذ أن ضربها الزلزال المدمر في السادس من فبراير الماضي، حيث تعرضت مدينة بودروم بولاية موغلا التركية، لعاصفة شديدة خلفت بعض الأضرار المادية.

ووثق مقطع فيديو العاصفة التي تسببت في ارتفاع لأمواج البحر، حيث تعدت آثارها إلى البر متسببة في أضرار بالمحلات التجارية القريبة من الشاطئ، وهلع بين المتواجدين بالمنطقة.

https://arabic.rt.com/world/1442127-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%AB%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%8A%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88/?utm_source=browser&utm_medium=push_notifications&utm_campaign=push_notifications

المصدر: وسائل إعلام

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على فيديو .. ما حدث داخل متجر خلال هزة أرضية عنيفة بولاية قيصري التركية

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
33104

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager