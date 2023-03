تعرف على ميزة سجل الإشعارات في هواتف أندرويد وكيف تستخدمها؟

أندرويد أندرويد

تُعد الإشعارات هي الجزء الرئيسي في هواتفنا الذكية، ولكن كم مرة فاتك شيء مهم بسبب إشعار رفضته أو حذفته دون قصد، الآن يمكنك الوصول إلى أي إشعار رفضته في هاتفك الذي يعمل بنظام أندرويد سواء كان ذلك بقصد، أو عن طريق الخطأ من خلال ميزة تُسمى (سجل الإشعارات) Notification History.



فما هي ميزة سجل الإشعارات في هواتف أندرويد وكيف تستخدمها؟



أولًا؛ ما هي ميزة سجل الإشعارات؟

تُعتبر ميزة (سجل الإشعارات) Notification History؛ من أهم الميزات المخفية في نظام أندرويد، إذ تتيح لك الوصول إلى أي إشعار في هاتفك في أي وقت، مما يعني أنه إذا قمت بحذف أي إشعار من لوحة الإعدادات السريعة أو أجلته ولكنك تريد رؤيته قبل انتهاء فترة الغفوة، يمكنك الانتقال بسرعة إلى صفحة سجل الإشعارات والتفاعل معه كما يظهر في قسم الإشعارات تمامًا.

لكن هذه الميزة لا تُفعل في هواتف أندروبد افتراضيًا، بل يجب عليك الانتقال إلى الإعدادات لتفعيلها، وبعد ذلك ستحتفظ بسجلٍ لكل إشعار رفضته خلال 24 ساعة، ويتضمن هذا السجل تنبيهات النظام وإشعارات التطبيقات التي ظهرت واختفت من تلقاء نفسها.ثانيًا؛ كيفية تفعيل ميزة سجل الإشعارات في هاتفك؟ملاحظة: قد تختلف الخطوات لتفعيل سجل الإشعارات من خلال الإعدادات قليلاً بناءً على نوع هاتف أندرويد الذي تستخدمه، وإصدار نظام أندرويد الذي يعمل به هاتفك، ولكن هذه الميزة ستجدها في أي هاتف يعمل بإصدار أندرويد 11 أو أي إصدار أحدث.لتفعيل ميزة سجل الإشعارات في هاتفك، يمكنك اتباع الخطوات التالية:انتقل إلى (الإعدادات) Settings في هاتفك.اضغط على خيار (الإشعارات) Notifications.اضغط على خيار (سجلّ الإشعارات) Notification History.فعّل خيار (استخدام سجلّ الإشعارات) Use Notification History؛ من خلال الضغط على زر التبديل الموجود بجواره.ما هي ميزة سجل الإشعارات في هواتف أندرويد وكيف تستخدمها؟كيفية تفعيل ميزة سجل الإشعارات في هواتف سامسونج جالاكسي:تعمل هواتف سامسونج بواجهة المستخدم (One UI) المستندة إلى نظام أندرويد، لذلك تختلف الخطوات قليلًا كما ذكرنا سابقًا، ولتفعيل ميزة سجل الإشعارات في هواتف سامسونج جالاكسي؛ يمكنك اتباع الخطوات التالية:انتقل إلى (الإعدادات) Settings في هاتف سامسونج.اضغط على خيار (الإشعارات) Notifications.اضغط على خيار (الإعدادات المتقدمة) Advanced settings.اضغط على خيار (سجلّ الإشعارات) Notification History.فعّل خيار (استخدام سجلّ الإشعارات) Use Notification History؛ من خلال الضغط على زر التبديل الموجود بجواره.هواتف سامسونج جالاكسيثالثًا؛ كيفية عرض سجلّ الإشعارات وإدارته:بمجرد تفعيل هذه الميزة؛ سيبدأ نظام أندرويد بالاحتفاظ بسجل لجميع إشعاراتك، ويعرضها لك بترتيب زمني، مع ظهور أحدث الإشعارات في الأعلى. ومع ذلك؛ لا يوفر نظام أندرويد طريقة لوضع اختصار سجل الإشعارات في الشاشة الرئيسية لسهولة الوصول إليه.وللوصول إلى سجل الإشعارات في أي وقت يمكنك الضغط على خيار (سجل الإشعارات) الذي سيظهر في أسفل قائمة الإعدادات السريعة بعد تفعيل الميزة، كما هو واضح في الصورة التالية:ما هي ميزة سجل الإشعارات في هواتف أندرويد وكيف تستخدمها؟بمجرد الضغط على خيار (السجل) ستظهر لك قائمة بكل إشعاراتك السابقة، سترى في هذه القائمة الإشعارات منظمة مع ظهور فئة (المرفوضة حديثًا) Recently dismissed في الأعلى. بالنسبة للإشعارات في هذه الفئة سترى التطبيق الذي أرسل الإشعار وعنوان الإشعار ووقت إرساله. وستُجمع الإشعارات القديمة معًا أسفل هذه الفئة بناءً على مصدر التطبيق.لفتح إشعار يمكنك الضغط على السهم المتجه للأسفل الموجود بجواره، وبالنسبة للإشعارات الموجودة في فئة المرفوضة حديثًا تعمل التنبيهات بالطريقة نفسها كما لو كانت في تظهر مركز الإشعارات، وبالنسبة للإشعارات القديمة سيؤدي ذلك إلى الانتقال إلى إعدادات الإشعارات الخاصة بالتطبيق.رابعًا؛ هل هناك طريقة لمشاهدة جميع إشعارات أندرويد السابقة؟لا؛ يحتفظ نظام أندرويد بالإشعارات لمدة 24 ساعة فقط، حتى لا يستهلك الكثير من المساحة التخزينية في هاتفك، لأنه عند نقطة معينة تستهلك بيانات الإشعارات الكثير من المساحة التخزينية في الهاتف مما يؤدي إلى إبطاء الهاتف، ومن هنا كان الحد الأقصى لمدة 24 ساعة فقط.الجدير بالذكر أنه كان هناك تطبيقات تابعة لجهات خارجية في متجر جوجل بلاي تقدم لك ميزة الوصول إلى الإشعارات، ولكن هذه التطبيقات إما لم تعد متوفرة أو لم تعد جديرة بالثقة أو باهظة التكلفة بالنسبة للكثيرين.