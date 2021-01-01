تطوير مقطورة فاخرة من بورش



صورة أرشيفية صورة أرشيفية

كشفت شركة بورش، وشركة AirStream، عن مستويات ومفهوم جديد للمركبات العملاقة، عبر مقطورة فاخرة يتم سحبها بواسطة سيارة كهربائية، وتضم أماكن للنوم، والطهي، ومساحة للتخزين، والمشي.



وبحسب "ديلي ميل"، يتميز مفهوم المقطورة Airstream Studio F. A واليي يبلغ طولها 16 قدمًا، بمقاعد تتحول من مساحة لتناول الطعام إلى سرير بالحجم الكامل، وفي الخلف يوجد مطبخ صغير مزود بحوض وموقد ومساحة تخزين، فيما لم يتم الكشف عن أسعار المقطورة ذات الشكل الفضي.



وقال متحدث باسم شركة AirStream لموقع "ديلي ميل" : "من الممكن أن يتم تضمين بعض ميزات المفهوم والابتكارات في النماذج المستقبلية لمنتجات Airstream الحالية."

قد يعجبك أيضا...

وفي حين أن التكلفة غير معروفة، فإن شركة AirStream هو اسم بارز في صناعة المقطورات، وتبيع تصميماتها بدءًا من 46000 دولار إلى أكثر من 188000 دولار.وبينما لم تعلق كل من شركتي AirStream و Porsche على الأسعار، فإن أغلى عربة في السوق حاليا يبلغ سعرها 3 ملايين دولار وهي مركبة EleMMent Palazzo Superior من Marchi Mobile.وقد أطلقت الشركات هذا المفهوم لأول مرة في SXSW في أوستن، تكساس ، ووصفته بأنه رؤية لما يمكن أن تبدو عليه العربة المستوحاة من المناطق الحضرية.اقرأ ايضا.. السيارات الكهربائية في مصر 2023 | فيديوجرافوقال بوب ويلر، الرئيس التنفيذي لشركة Airstream ، في بيان: "إن احتمال امتلاك قاعدة عملائنا للمركبات الكهربائية يبلغ ضعف احتمال امتلاكها لسيارة كهربائية مقارنة بعموم السكان.وتتميز المقطورة بنظام تعليق، مما يسمح بإنزالها على الأرض لتسهيل الوصول إليها، وتخزينها داخل مرآب.هذا ويوجد أيضًا سقف مخفي منبثق يضيف مساحة أكبر للرأس ومظلة لتغطية إضافية خارج المدخل.وقد أراد فريق التصميم مظهرًا أكثر ديناميكية هوائية، والذي تم إنجازه من خلال خلفية مسطحة حادة تسقط الهواء أثناء الحركة، وجانب سفلي متدفق بدون إسقاطات تسبب السحب.