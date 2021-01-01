الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات: نعمل على تسهيل إنشاء وعمل الشركات الناشئة

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قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة تتعاون مع كافة جهات الدولة من أجل تسهيل إنشاء وعمل الشركات الناشئة.



وذكر وزير الاتصالات، خلال كلمته بافتتاح فعاليات النسخة الثانية لقمة "تكني" للتكنولوجيا وريادة الأعمال المنعقدة بالقاهرة، أن من بين الجهات المتعاون معها مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، وذلك بهدف إدراج ريادة الأعمال ومهارات العمل المهني الحر ضمن مقررات الجامعات والمدارس من أجل تدريب الشباب منذ بداية الدراسة الثانوية والجامعية على نشاط ريادة الأعمال ومقومات نجاح الشركات الناشئة.



وأشار إلى البدء بحزمة من التعديلات التشريعية لتسهيل إنشاء تلك الشركات، منها جعل الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد عند تأسيسها 1000 جنيه بدلًا من 50 ألف جنيه، فضلًا عن العمل على إنشاء منظومة لإنشاء الشركات عن بعد، ويتم حاليًا بناء المنظومة الرقمية التي تمكن الشباب من إنشاء الشركة عن طريق التقدم عبر منصة مصر الرقمية.

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ولفت "طلعت"، إلى النمو المتزايد لعدد الشركات الناشئة، وكذا نمو عدد الشركات الناشئة المصرية التي استطاعت جذب صفقات استثمارية، منوهًا إلى أن نشاط ريادة الأعمال يعد أحد أركان الاقتصاديات الضخمة بالدول المتقدمة، فيبلغ قوام تلك الصناعة عالميًا نحو أكثر من 3 تريليونات دولار.وأكد على حرص الوزارة على رعاية الشركات الناشئة المتميزة المشاركة في قمة "تكني" من أجل تطويرها، وخاصة الشركات من خارج القاهرة، وذلك عبر حاضنات مراكز إبداع مصر الرقمية.وتعقد القمة تحت رعاية الوزارة، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.وقمة "تكني"، هي القمة الدولية الأكبر في الشرق الأوسط المتخصصة في مجالات الاستثمار والتكنولوجيا وريادة الأعمال، حيث تهدف إلى ربط منطقة الشرق الأوسط بأوروبا وأفريقيا، كما تستضيف في دورتها الحالية، أكثر من 200 متحدث و180 مستثمرًا مما يزيد عن 30 دولة، فضلًا عن 100 عارض.وتقام النسخة الثانية في القاهرة لقمة تكنى على مدار يومين وتتضمن 9 مسارات مختلفة هي التكنولوجيا الإبداعية، التمكين التكنولوجي، التجارة الإلكترونية، والتكنولوجيا التعليمية، التكنولوجيا المالية، التكنولوجيا الصحية، الاستثمار، الدعاية والإعلان، وأكاديمية الأعمال للمشروعات الناشئة، فضلًا عن مسابقتين لمشروعات ريادة الأعمال، وكذا 10 ورش عمل يقدمها متخصصون وخبراء محترفون، و5 جلسات نقاشية.