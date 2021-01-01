تعلم إزاي تقدر تحذف حسابك على فيسبوك نهائيا بأسهل الخطوات..

مع تزايد الاتهامات لمنصة فيسبوك Facebook لتلاعبها بخصوصية المستخدمين وبيعها لشركات الإعلانات والتسبب في تسريب البيانات الحساسة، وأيضا الإزعاج للمستخدمين، مما أدي إلى فقد بعض المستخدمين الثقة في المنصة.
وبحسب موقع Trusted Reviews فإن هناك خياران عندما يتعلق الأمر بإغلاق حسابك على منصة فيسبوك وهما الحذف وإلغاء التنشيط، وهناك عدد من الخطوات البسيطة التي يمكن من خلالها حذف حسابك نهائيًا على فيسبوك.
ومن المهم ملاحظة أن حذف حسابك سيؤدي إلى محو جميع مشاركاتك وصورك ومقاطع الفيديو والصفحات التي تتحكم فيها، كما لن تتمكن أيضًا من استخدام ماسنجر أيضا، وسيتعين استرداد أي تطبيقات كنت تستخدمها مع تسجيل الدخول إلى فيسبوك.
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