البحوث الإسلامية تحسم الجدل عن أكل لحم الكلاب والقطط

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قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية إن أكل لحم الكلاب والقطط غير جائز شرعًا، وهو ما يؤكده قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل كل ذي ناب من السباع حرام، وما ورد في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم “نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع”.



ما حكم أكل لحم الكلاب والقطط؟

وأضاف البحوث الإسلامية في فتوى سابقة نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: ويدخل في كل ذي ناب: الكلب والهر أي: (القط) كما وروى الترمذي وأبو داود من حديث جابر رضي الله عنه، وغيره قال: "نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن أكل الهر......" (القط).



وتابع البحوث الإسلامية: وانطلاقا من هذا التأصيل الشرعي أكدت اللجنة أن ما أثير مؤخرًا من جواز أكل لحم الكلاب والقطط منسوبًا إلى مذهب المالكية: غير صحيح، بل الصحيح في مذهب المالكية ما جاء في موطأ الإمام مالك من حرمة أكل الكلاب والقطط وكل ذي ناب من السباع كما هو مذهب الجمهور، ففي الموطأ -رواية يحيي- قال: باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع.

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وأوضحت اللجنة: أن الإمام مالك قال: وهو الأمر عندنا -يعني أهل المدينة- وهذا هو القول الراجح لقوة دليله وموافقة الجمهور، وعليه: فيحرم أكل لحم الكلاب والقطط، وما ينسب إلى مذهب السادة المالكية من إباحة الأكل غير صحيح.