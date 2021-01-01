نصائح ذهبية لشحن هاتفك الآيفون في وقت قياسي



ايفون ايفون

يتعرض الكثير من مستخدمي هواتف آيفون لمشكلة البطء الشديد أثناء شحن هواتفهم، والتي تستغرق أوقاتا أطول من المعتاد وأحيانا تمتد لأكثر من ساعة في بعض الحالات، الأمر الذي يسبب إزعاجا كبيرا لهم دون معرفة أسباب واضحة.



وبحسب موقع Asurion فإنه إذا كان هاتفك الآيفون يشحن ببطء شديد ، فقد يبدو أنك بحاجة إلى استبدال البطارية أو حتى هاتفك ولكن هناك بعض الطرق المفيدة دون اللجوء لشراء بطارية :



لماذا يتم شحن هاتفك الآيفون ببطء شديد؟

قد يعجبك أيضا...

هناك العديد من الأسباب الشائعة التي تجعل هاتفك الآيفون يقوم بالشحن بشكل أبطأ مما تريد، وتشمل :المنفذ الذي تستخدمه معيب.تحتاج إلى استبدال كابل الشحن الخاص بك.منفذ الشحن الخاص بك مسدود أو تالف.هاتفك شديد السخونة فاتك موعد تحديث البرنامج الخاص بالسوفت وير.كيفية إصلاح هاتفك الآيفون الذي يتم شحنه ببطء شديدأعد تشغيل هاتفك الآيفونوأول شيء يجب تجربته إذا كان هاتفك الآيفون يشحن ببطء هو إيقاف تشغيله وإعادة تشغيله مرة أخرى، ثم حاول شحنه مرة أخرى، وإذا لم يستجب هاتفك ، فحاول إجباره على إعادة التشغيل.تحقق من تلف كابل الشحن الخاص بكانظر إلى كابل الشحن الخاص بك لمعرفة ما إذا كان مفكوكًا أو غير موصل أو تالف، وإذا كان مهترئًا أو كان الموصل مثنيًا ، فقد يكون هذا هو سبب شحن آيفون البطئ.وللتأكد من ذلك ، حاول شحن هاتفك بكابل آخر، وإذا كان السلك المستعير يعمل بشكل أفضل ، فيمكنك استبدال الكابل.جرب منفذًا وشاحنًا مختلفينوإذا لم يكن الكابل هو المشكلة ، فقد يكون الشاحن أو المنفذ، وقم بتوصيل الشاحن الخاص بك بمأخذ مختلف لمعرفة ما إذا كان هاتفك سيشحن بسرعة أكبر.وإذا لم يفلح ذلك ، استخدم شاحنًا آخر وتأكد من اعتماده من قبل شركة آبل، حيث غالبًا ما يكون من الملائم شحن هاتفك على جهاز اللاب توب ، ولكن استخدام مقبس الحائط يمكن أن يفعل ذلك.وإذا كنت تقوم بشحن هاتفك الآيفون لاسلكيًا، فحاول توصيل هاتفك بمصدر طاقة باستخدام الكابل الخاص بك ومعرفة ما إذا كان سيتم شحنه بشكل أسرع.وإذا كنت تستخدم علبة شحن لاسلكية لطراز قديم ، فقم بإزالة هاتفك من العلبة واستخدم شاحنًا وكابلًا متصلين بمقبس الحائط.نظف منفذ الشحن الخاص بكوإذا كان منفذ جهازك مسدودًا بالأتربة والشوائب، فقد يؤدي ذلك إلى جعل هاتفك الآيفون يشحن ببطء شديد، وإذا كان المنفذ متربًا ، فراجع دليل تنظيف منفذ الشحن الخاص بنا لمسحه في بضع خطوات بسيطة، وإذا بدا أن منفذ الشحن تالف ، فاتصل بأحد الخبراء للحصول على المساعدة.قم بتشغيل وضع الطائرة أو اشحن هاتفك أثناء إيقاف تشغيلهتتمثل إحدى طرق تسريع شحن آيفون في تشغيل وضع الطائرة قبل توصيل هاتفك، وهذا يساعد هاتفك على الشحن بسرعة أكبر عن طريق إيقاف اتصال جهازك بشبكات الجوّال وشبكات Wi-Fi ، مما يؤدي إلى حرق الطاقة واستنزاف البطارية، ويجب أن يؤدي إيقاف تشغيل آيفون تمامًا قبل شحنه إلى تسريع العملية بشكل أكبر.تخلص من السخونة الخاصة بهاتفكوإذا كان تعرض لفترة طويلة لضوء الشمس المباشر أو شعرت بسخونة عند لمسه ، فحاول إزالة الجراب ووضعه في مكان بارد قبل شحنه، حيث يمكن أن تتسبب الحرارة في إتلاف بطاريتك وإعاقة قدرتها على الشحن، وإذا توقف هاتفك عن الشحن بنسبة 80? ، على سبيل المثال ، فمن المحتمل أن يحمي جهازك نفسه وسيستأنف الشحن بمجرد تبريده.تحقق من تحديثات IOSوسيؤدي تحديث نظام التشغيل iOS إلى الحفاظ على شحن آيفون بسرعة والعمل بشكل صحيح .أكمل إعادة ضبط المصنعوأخيرا، إذا جربت جميع الخطوات السابقة ولا يزال هاتفك يشحن ببطء ، فحاول إكمال إعادة تعيين إعدادات المصنع على هاتفك، ولكن كحل أخير فقط، حيث سيؤدي إعادة تعيين إعدادات المصنع على هاتفك إلى مسح جميع البيانات الموجودة على جهازك تقريبًا ، لذا تأكد من عمل نسخة احتياطية من جميع معلوماتك المهمة أولاً.