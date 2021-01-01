تعرف طريقة إعادة ضبط AirPods وAirPods Pro

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تعد سماعات Apple Airpods هي الرفيق المثالي لأي شخص يتطلع إلى البقاء على اتصال أثناء التنقل، حيث إنها توفر طريقة سهلة للاستماع إلى الموسيقى وإجراء المكالمات الهاتفية وحتى الوصول إلى Siri، وبفضل تصميمها الأنيق وجودة الصوت الفائقة، تعد Apple Airpods أفضل سماعات أذن لاسلكية تناسب أي نمط حياة. وبالإضافة إلى ذلك، فهي مزودة بعلبة شحن تجعل من السهل إبقائها قيد التشغيل عند عدم استخدامها، ومع Apple Airpods ، يمكنك الاستمتاع بأغانيك المفضلة دون الحاجة إلى القلق بشأن تشابك الأسلاك، فيما يمكن أن تكون إعادة تعيين AirPods و AirPods Pro بمثابة المنقذ عندما تواجه مشكلة في توصيلها أو تواجه أي مشكلات فنية أخرى. إنها عملية بسيطة لا تستغرق سوى بضع دقائق، ويمكن أن تساعدك على العودة للاستمتاع بالموسيقى أو الرد على المكالمات دون أي متاعب. في كيفية التوجيه، سنخبرك بكيفية إعادة ضبط AirPods و AirPods Pro. فيما يلي كيفية إعادة تعيين AirPods و AirPods Pro: - ضع AirPods في علبة الشحن الخاصة بها ، وأغلق الغطاء. - انتظر 30 ثانية. - افتح غطاء علبة شحن Apple Airpod وضع AirPods في أذنيك. - اذهب إلى الإعدادات واضغط على البلوتوث. - إذا ظهرت AirPods الخاصة بك هناك على أنها متصلة ، فاضغط على زر مزيد من المعلومات بجوار AirPods ، وانقر فوق Forget This Device ، ثم اضغط مرة أخرى للتأكيد. - إذا لم تظهر AirPods الخاصة بك هناك ، فتابع إلى الخطوة التالية. - ضع AirPods في علبة الشحن الخاصة بها ، وأبق الغطاء مفتوحًا. - اضغط مع الاستمرار على زر الإعداد في الجزء الخلفي من العلبة لمدة 15 ثانية تقريبًا ، حتى يومض مصباح الحالة الموجود في مقدمة العلبة باللون الكهرماني ، ثم الأبيض. * - ثم اختر حالات شحن AirPods - أعد توصيل أجهزة AirPods الخاصة بك: مع وجود AirPods في علبة الشحن وفتح الغطاء ، ضع AirPods بالقرب من جهاز iPhone أو iPad. اتبع الخطوات التي تظهر على شاشة جهازك.