تمنع بلجيكا موظفي الحكومة من استخدام تيك توك

آخر الأخبارأخبار الكمبيوتر والإنترنت › تمنع بلجيكا موظفي الحكومة من استخدام تيك توك

صورة الخبر: تيك توك
تيك توك

أكد رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، أمس الجمعة، عدم السماح لموظفي الحكومة الاتحادية البلجيكية من الآن استخدام تطبيق تيك توك على الهواتف الخاصة بعملهم.

وحذر مجلس الأمن القومي البلجيكي من المخاطر المرتبطة بالكميات الكبيرة من البيانات التي جمعها تيك توك المملوك لشركة بايت دانس الصينية.

وقال دي كرو في بيان: "هذا يجعل من المنطقي منع استخدام تيك توك على الهواتف التي توفرها الحكومة الاتحادية. يجب تغليب سلامة معلوماتنا".

المصدر: السلطة

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تمنع بلجيكا موظفي الحكومة من استخدام تيك توك

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
77035

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager