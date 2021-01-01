تمنع بلجيكا موظفي الحكومة من استخدام تيك توك

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أكد رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، أمس الجمعة، عدم السماح لموظفي الحكومة الاتحادية البلجيكية من الآن استخدام تطبيق تيك توك على الهواتف الخاصة بعملهم.



وحذر مجلس الأمن القومي البلجيكي من المخاطر المرتبطة بالكميات الكبيرة من البيانات التي جمعها تيك توك المملوك لشركة بايت دانس الصينية.



وقال دي كرو في بيان: "هذا يجعل من المنطقي منع استخدام تيك توك على الهواتف التي توفرها الحكومة الاتحادية. يجب تغليب سلامة معلوماتنا".