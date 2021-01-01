أعرفي أزاي .. غسل أنواع البطاطين المختلفة قبل تخزينها



غسل البطاطين غسل البطاطين

تستعد معظم ربات البيوت خلال هذه الفترة بتحضير المنزل لفصل الصيف، خاصة مع ارتفاع درجات حرارة الطقس، لذلك تحرص كل زوجة على جمع البطانيات وغسلها لحفظها في الخزانة مرة أخرى، ولكن قد تتبع بعضهن أساليب خاطئة تتسبب في إتلاف البطانية، ولهذا نستعرض في التقرير، طريقة غسل أغلب أنواع البطانيات، وفقاً لما ذكره موقع "qualitylogoproducts".







طرق غسل أغلب أنواع البطانيات في المنزل



غسل اللحاف



الألحفة ثقيلة لكنها في نفس الوقت آمنة يمكن وضعها في الغسالة، من خلال استخدم دورة غسيل لطيفة وماء عادي ومنظف سائل ناعم، لكن لا يفضل غسل الألحفة بأي ملابس أو مناشف أو أي ملابس أخرى، وعند انتهاء الدورة، يجب تعليق اللحاف حتى يجف في الهواء بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة.

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غسل بطانية من الصوفتعتبر البطانيات الصوفية سهلة التنظيف، لأنها لا تحتاج سوى ضبط الغسالة على دورة غسيل لطيفة بالماء البارد، ثم إيقاف الغسالة لمدة دقيقة واحدة فقط في دورة الشطف حتى لا تمدد البطانية، مع تجنب وضع البطانية في المجفف، ويفضل تركها في الهواء حتى تجف.غسل بطانية نايلونتعتبر البطانية النايلون أكثر حساسية من الأكريليك أو القطن أو البوليستر، لذلك يفضل غسلها بالماء البارد ووضعها في الغسالة وضبطها على دورة لطيفة، ولا يفضل استخدام المجفف، لأن الحرارة تجعل البطانية تفقد نسيجها.غسل بطانية كتانيمكن غسل البطانية والشراشف في الغسالة بالماء البارد وضبطها على دورة لطيفة، لأن هذه الخامة تشبه إلى حد القطن لأنها تميل إلى الانكماش عند تعرضها لدرجات حرارة عالية، ولهذا يفضل تعليقها في الهواء حتى تجف بدلاً من استخدام المجفف.غسل بطانية محبوكةقد تتعطل الخيوط المصنوع منها البطانية في الغسالة خاصة عند غسل البطانيات المحبوكة أو الكروشيه، ولهذا ينصح بوضع البطانية في كيس غسيل شبكي أو حتى كيس وسادة مسبقًا، مع ضبط الغسالة على دورة لطيفة وعند الانتهاء يفضل تركها في الهواء حتى تجف.غسل البطانية القطنيةتعتبر البطانيات القطنية من أسهل البطانيات في الغسيل، حيث لا تحتاج سوى وضعها مباشرة في الغسالة مع إضافة منظف سائل معتدل وغسلها في دورة لطيفة مع استخدام ماء بارد حتى لا تنكمش، ويفضل تركها في المجفف مع استخدام درجة حرارة منخفضة أو عادية أو تركها في الهواء حتى تجف.كيفية غسل البطانية يدويًاإذا كانت البطانية غير قابلة للغسل في الغسالة، يفضل اتباع الأتى :- ملء صندوقًا بلاستيكيًا كبيرًا أو حوضًا أو حوض استحمام بالماء البارد ومنظف سائل معتدل.-غمر البطانية في الماء والصابون لمدة 30 دقيقة.- ثم إزالة البطانية من الماء.- ضغط على البطانية بمنشفة نظيفة لإزالة الماء الزائد، حيث يمكن أن يؤدي عصرها إلى فقدان البطانية لشكلها.- يجب تصفية الماء وإعادة ملء الحاوية أو الحوض بالماء البارد النظيف، ولكن بدون منظف.- الضغط على البطانية بمنشفة نظيفة جديدة.- تعليق البطانية فوق قضيب الدش لتجف في الهواء، ويمكن تركها بالخارج، مع تذكر أن ضوء الشمس قد يغير لون أنواع معينة من البطانيات، لذلك يجب التأكد من أن البطانية ليست من هذه الأنواع.