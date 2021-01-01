ميتا الشركة الأم لفيسبوك تعلن شبكة اجتماعية جديدة..للانتقام من تويتر،

أعلنت "ميتا" الشركة الأم لـ فيسبوك أنها تعمل على منصة اجتماعية جديدة "لمشاركة الرسائل النصية" في مشروع يعتبر منافسًا محتملًا لتويتر.
بديل تويتر
لكن حتى الآن، لم يظهر أي بديل رئيسي لتويتر، ما يجبر القادة العالميين والسياسيين والمشاهير والشركات، على الاستمرار في التواصل عبر المنصة لعدم وجود خيارات أخرى. وبعد تقارير نشرها موقعا "بلاتفورمر" و"ماني كونترول" الإخباريان، أكدت "ميتا" الجمعة أنها بدأت العمل على المنصة الجديدة.
وقالت المجموعة الأمريكية في بيان مقتضب "نحن نستكشف شبكة اجتماعية منفصلة ولامركزية لمشاركة الرسائل النصية". وذكرت تقارير إعلامية أن تطبيق "ميتا" الجديد سيستخدم تقنية قابلة للتشغيل المشترك مع شبكة "مستودون" ومنصات أخرى.
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