ميتا الشركة الأم لفيسبوك تعلن شبكة اجتماعية جديدة..للانتقام من تويتر،

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صورة الخبر: ميتا
ميتا

أعلنت "ميتا" الشركة الأم لـ فيسبوك أنها تعمل على منصة اجتماعية جديدة "لمشاركة الرسائل النصية" في مشروع يعتبر منافسًا محتملًا لتويتر.

بديل تويتر
لكن حتى الآن، لم يظهر أي بديل رئيسي لتويتر، ما يجبر القادة العالميين والسياسيين والمشاهير والشركات، على الاستمرار في التواصل عبر المنصة لعدم وجود خيارات أخرى. وبعد تقارير نشرها موقعا "بلاتفورمر" و"ماني كونترول" الإخباريان، أكدت "ميتا" الجمعة أنها بدأت العمل على المنصة الجديدة.

وقالت المجموعة الأمريكية في بيان مقتضب "نحن نستكشف شبكة اجتماعية منفصلة ولامركزية لمشاركة الرسائل النصية". وذكرت تقارير إعلامية أن تطبيق "ميتا" الجديد سيستخدم تقنية قابلة للتشغيل المشترك مع شبكة "مستودون" ومنصات أخرى.



وسيكون هذا خروجًا واضحًا عن الممارسة المعتادة لشركات التكنولوجيا العملاقة، مع استمرار منصات مثل إنستجرام ويوتيوب العمل باستخدام خوادم الشركة وفق قواعد صارمة.



وتعمل "مستودون" مستخدمة خوادم حوسبة لامركزية مع عدم وجود إدارة أو سلطة مركزية مسؤولة.


في ديسمبر، حظر ماسك لفترة وجيزة حسابات تويتر التي توفر روابط لمنصات اجتماعية أخرى بما فيها فيسبوك وإنستجرام ومستودون.

المصدر: السلطة

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