احترس من جهاز التبغ المسخَّن IQOS..بتجسس علي مزاجك..

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

انتشرت مؤخرا وسائل التدخين الحديثة والالكترونية في الاوساط خاصة بين الشباب ويقبل على استخدامها عدد كبير من الشباب من الجنسين سواء للشيشة الإلكترونية «فيب» أو وسائل التبغ المسخن «IQOS».

وكشف الدكتور وائل صفوت، رئيس الاتحاد العربى لمكافحة التبغ، المشرف على عيادات الاقلاع عن التدخين المعهد القومى للأورام، لـ «المصري اليوم» أن الشركات المصنعة قد زودتها بشرائح إلكترونية صغيرة الحجم بمهمة التجسس على المستخدم فتقوم برصد وتحليل استخدام الشخص للتبغ من خلال متابعة أكثر الأوقات استخداما لها بالاضافة إلى نوع النكهات المفضلة بجانب عدد ساعات النوم وأوقات تناول الوجبات وأكثر المناطق التي يكثر استخدامها بها.

ويرى «صفوت» أن هذه الطريقة رغم انها تستخدم من قبل الشركات لغرض تسويقي إلا أنها تعتبر أسلوب «وقح» نظرا لأنها لا تراعى صحة المستخدمين وتضع نصب أعينها فقط جنى وتحقيق الأرباح والأموال الطائلة.

المصدر: المصرى اليوم

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