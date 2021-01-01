قرعة الحج 2023 بالإسكندرية .. اعرف أسماء الفائزين

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صورة الخبر: الحج
الحج

أعلنت مديرية أمن الإسكندرية، اليوم، عن أسماء الفائزين بقرعة الحج 2023 فى الإسكندرية والبالغ عددهم 767 شخصا بينهم 3% من كبار السن، حيث تم إعلان الأسماء الفائزة على رابط الوزارة من أجل دخول المتقدمين عليه لمعرفة النتيجة.



جاء ذلك بعدما أنهت مديرية أمن الإسكندرية، قرعة الحج بالإسكندرية، وإعلان أسماء الفائزين البالغ عددهم 767 من أبناء المحافظة الذين قدر لهم الحصول على تأشيرة الحج لهذا العام، بينهم 3% من كبار السن.



وجرت مراسم قرعة الحج 2023 فى الإسكندرية هذا العام داخل الصالة المغطاة بنادى الاتحاد السكندرى بمنطقة الشاطبى وسط الإسكندرية، بحضور اللواء خالد البروى مدير أمن الإسكندرية وعدد من القيادات الأمنية، بالإضافة إلى عدد كبير من المتقدمين.



وبحسب البيان التفصيلى قرعة الحج 2023 فى الإسكندرية هذا العام فقد بلغ عدد المتقدمين 8 آلاف و777 مواطنا ومواطنة، فاز منهم 767 مواطنا، بينهم 3% نسبة مخصصة لكبار السن وهى 24 حاجا.


ويمكن لكل المتقدمين معرفة أسماء الفائزين بقرعة الحج 2023 فى الإسكندرية، عبر الدخول إلى رابط نتيجة قرعة الحج 2023 من هنا، حيث سيتم ادخال الرقم القومى للمتقدم وبعدها يتضح له إذ كان اسمه ضمن أسماء الفائزين أو لم يحالفه الحظ خلال هذا العام.

https://hij.moi.gov.eg/Hij1439/InternetSearch/SearchInternetForDraw.xhtml

المصدر: youm7

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